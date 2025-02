BA-VI 500

Willian Oliveira retorna de lesão e comemora resultado do Ba-Vi 500: 'Empate que vai ser de extrema importância'

O volante se recuperou nesta semana de um estiramento de ligamento que o deixou afastado dos campos



Alan Pinheiro

Marina Branco

Publicado em 1 de fevereiro de 2025 às 20:30

Willian Oliveira- Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Entrando como substituto de Baralhas, Willian Oliveira foi um dos jogadores que defenderam o Vitória no tão aguardado Ba-Vi 500, com uma emoção a mais. Vindo de uma lesão, o volante se recuperou nesta semana, e voltou a campo agradecendo pela oportunidade de estar com saúde.

"Eu me envolvi no lance, e o meu ligamento deu uma esticada boa", contou Willian sobre a lesão. "Graças a Deus, não foi algo muito grave, e Deus me restaurou, me recuperou e eu consegui estar de volta o quanto antes", comemorou.