CARO!

Neymar vai gastar fortuna se usar helicóptero para treino todos os dias; veja quanto

Craque usou aeronave para primeira ida ao CT do Santos

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 12:41

Neymar chegou de helicóptero em primeiro treino do Santos Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Neymar chegou ao primeiro treino no retorno ao Santos de uma forma inusitada: em um helicóptero. A aeronave de luxo é personalizada com bancos de couro com o símbolo do Batman, personagem favorito do jogador, e foi comprada há quase seis anos por R$ 50 milhões. Mas, se quiser usar o meio de transporte para ir ao CT do Peixe todos os dias, o atacante precisará desembolsar uma nova fortuna.>

O trajeto da mansão do craque em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, até Santos dura cerca de 1h. Esse percurso consome de 240 a 350 litros de combustível, com o valor do litro variando entre R$ 8 e R$ 10. Assim, cada voo custaria de R$ 2,4 mil a R$ 3,5 mil. Como ele faria a viagem duas vezes, com ida e volta, gastaria até R$ 7 mil por dia, apenas com combustível. O cálculo foi divulgado pelo site ge, que consultou três pilotos de helicóptero.>

Os gastos, porém, não parariam por aí. Afinal, há a própria tripulação da aeronave, que fica a serviço da família do jogador, e a manutenção, que é feita a partir de um determinado tempo de horas voadas. Assim, a estimativa é de um gasto entre 400 e 500 mil dólares por ano (R$ 2,3 milhões a R$ 2,9 milhões) para seguir rigoroso protocolo de manutenção e segurança.>

A aeronave de Neymar, de prefixo PP-NJR, é modelo Airbus BK 117 D-2, que pesa 3,7 toneladas e é equipada com dois motores turboeixo, tem autonomia para voos noturnos e capacidade para transportar até 10 pessoas, incluindo dois pilotos.>