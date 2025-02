FUTEBOL

Efeito Neymar: veja quantos sócios e seguidores o clube ganhou desde o anúncio do craque

Números do Peixe vem subindo desde que o atacante rescindiu com o Al-Hilal



Giuliana Mancini

Estadão

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 11:28

Neymar em apresentação do Santos Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Neymar ainda nem estreou em um jogo pelo Santos, mas já mostra seu impacto no retorno ao clube. Desde janeiro, a quantidade de seguidores e sócios do clube vem disparando. Só nas redes sociais (Instagram, TikTok, X, YouTube e Facebook), o Peixe somou mais de 5,5 milhões de fãs - em apenas 35 dias de contagem. Além disso, há um "boom" no número de sócios - mais de 20 mil em poucos dias.>

Esse é o maior crescimento do clube na história. Com esse aumento, o Santos se aproximou de Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo no ranking de seguidores, respectivamente - está a menos de 4 milhões para chegar à terceira colocação na lista. Só em janeiro, segundo dados do Ibope Repucom, o Santos foi responsável por cerca de 50% de crescimento de seguidores de todos os clubes brasileiros.>

Além disso, superou, em 35 dias, os números do Flamengo de 2024, ano em que o clube conquistou a Copa do Brasil. Na ocasião, o time rubro-negro alcançou a marca de 4,2 milhões e liderou o ranking. Neymar também foi responsável pelo último boom do Santos em seguidores. Em 2023, em visita à Vila Belmiro, o clube registrou um aumento de 903 mil em suas contas nas redes sociais>

Instagram e TikTok, que registraram um aumento de 789 mil e 900 mil seguidores, respectivamente, no dia da apresentação da atacante, são as plataformas em que o Santos teve o maior engajamento com Neymar. As visualizações ultrapassam a marca de 1 bilhão - 1,278 bi até a manhã desta terça-feira. Só no Instagram e TikTok do Santos, foram 765 milhões de views.>

Já Neymar fez 10 postagens de vídeo em sua conta no Instagram, somando praticamente meio bilhão de de views até a manhã desta segunda-feira (3) - 513,8 milhões para ser mais exato. O recorde foi justamente o primeiro falando de sua volta, com imagens desde criança até atuações durante a primeira passagem pelo clube, com mais de 169 milhões de views.>

"O retorno de Neymar ao Santos transcende o que ele representa para o clube, e o atleta que ele é. Esse anúncio simboliza o retorno da esperança de conquista do principal título que todos esperam da nossa seleção, além de materializar a nostalgia de toda uma geração que se apaixonou pelo futebol, com ele no seu "auge", analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, que gerencia a carreira de centenas de atletas.>

Ao Estadão, Marcelo Teixeira, presidente do Santos, revelou que a chegada de Neymar impulsionou a receita com patrocínios, ao passo que se torna possível vender uma das propriedades na camisa por um valor 12 vezes maior. "Uma pequena propriedade na camisa, que nós estávamos vendendo por R$ 500 mil para essa temporada de 2025, nós conseguimos a negociação por R$ 6 milhões De R$ 500 mil antes, nós fechamos por 1 milhão de dólares", afirmou o mandatário.>