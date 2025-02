FUTEBOL

Santos x Botafogo: onde assistir à reestreia de Neymar pelo Paulistão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5), na Kingdom Arena

Após vitória no clássico contra o São Paulo por 3 a 1, a torcida do Santos vai acompanhar a primeira partida de Neymar na volta ao clube da Vila Belmiro. O time do técnico Pedro Caixinha enfrentará o Botafogo-SP nesta quarta-feira (5), pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. A bola vai rolar às 21h35.>