Atakarejo abre duas novas lojas na Bahia e gera 700 empregos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 11:36
A rede de supermercados Atakarejo continua com o projeto de expansão na Bahia. Na última quinta-feira (14), uma nova unidade foi aberta em São Sebastião do Passé, e no dia 28 de agosto será a vez do município de Pojuca. As duas cidades ficam na Grande Salvador.
Cada loja irá gerar 350 empregos diretos, totalizando 700 novas oportunidades de trabalho para a população local. O investimento total nas duas unidades é de aproximadamente R$ 60 milhões.
A unidade de São Sebastião do Passé conta com 2.000 metros quadrados de área construída, enquanto a loja de Pojuca, ainda maior, terá 2.700 metros quadrados.
Com essas inaugurações, a rede alcança a marca de 45 lojas em operação em todo o estado da Bahia, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento econômico regional e a geração de emprego e renda.