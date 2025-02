JÁ IMAGINOU?

Cristiano Ronaldo no Brasileirão? Filho do craque aparece com camisa do Flamengo

Não é a primeira vez que o 'robozinho' é visto usando o uniforme rubro-negro

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 11:31

Cristiano Ronaldo Jr. comemorou aniversário de 40 anos do pai com camisa do Flamengo Crédito: Reprodução

Já imaginou Cristiano Ronaldo disputando o Brasileirão? Apesar de improvável, o cenário foi cogitado por torcedores após o filho mais velho do craque, Cristiano Ronaldo Jr., aparecer mais uma vez vestindo a camisa do Flamengo. Dessa vez, o 'robozinho' usou o manto do clube carioca para comemorar o aniversário de 40 anos do pai, completados na última quarta-feira (5).>

O jovem jogador de 14 anos optou pelo uniforme rubro-negro de 2023 para a celebração de CR7 em casa, com a família. Um vídeo do momento foi postado pela esposa do astro português, Georgina Rodríguez, nas redes sociais. O Fla não perdeu tempo e comentou na foto. "É ele ali?", diz a postagem, em referência ao time.>

Essa não é a primeira vez que o filho mais velho do atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita, é visto com a camisa do Flamengo. Em setembro de 2023, Cristiano Ronaldo Jr. foi filmado na Kingdom Tower, ponto turístico de Riad, utilizando o mesmo uniforme.>