RUBRO-NEGRO

Flamengo divulga uniforme da temporada de 2025; veja fotos

O novo manto rubro-negro tem como principal novidade o urubu na parte superior traseira

Os flamenguistas já conhecem o novo uniforme rubro-negro para a temporada de 2025, lançado com Arrascaeta, Alcaraz, Guilherme Gomes (da base do Flamengo) e Pedro como modelos do novo manto. Em parceria com a Adidas, a nova camisa já está disponível para compra no site da marca. >