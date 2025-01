LUTO

Primo de Léo Pereira, do Flamengo, é morto em operação policial

Jogador foi liberado pelo clube rubro-negro para deixar pré-temporada nos Estados Unidos

Um primo do do zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, foi um dos seis mortos em uma operação policial em Ponta Grossa, no Paraná, na última sexta-feira (17). O homem foi identificado como Wesley Henrique Gomes Borges, de 31 anos. A informação foi confirmada ao portal Band Paraná pela Secretatiria de Segurança de Estado da Segurança Pública (Sesp).