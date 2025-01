BAIANÃO

Primeiro Ba-Vi de 2025 é marcado para a véspera do Dia de Iemanjá

FBF definiu data, horário e local do clássico, válido pela 6ª rodada do Campeonato Baiano

O primeiro Ba-Vi da temporada 2025 já tem data, local e horário para acontecer. A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou uma nova tabela do Campeonato Baiano e definiu que o clássico será disputado dia 1º de fevereiro (um sábado), véspera do Dia de Iemanjá, às 16h. A partida, pela 6ª rodada da competição, terá mando de campo tricolor e acontecerá na Arena Fonte Nova.

Esse será a 500ª vez que Bahia e Vitória se enfrentarão na história. Ainda neste ano, estão assegurados mais dois Ba-Vis, ambos pelo Campeonato Brasileiro. Mas as equipes ainda podem medir forças mais vezes na temporada, caso avancem da primeira fase no próprio Baianão e na Copa do Nordeste.

Além da definição do Ba-Vi #500, a FBF também divulgou as demais rodadas do Baianão, além de promover alterações para conciliar com as datas da Copa do Nordeste. Veja: