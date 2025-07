CRISE PESADA

Investigado pelo FBI, Atleta da NBA afunda em dívidas, perde contrato milionário e pode ser banido da liga

Malik Beasley vive crise fora das quadras com denúncias de fraude, apostas ilegais e mais de R$ 43 milhões em pendências judiciais

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de julho de 2025 às 20:00

Malik Beasley Crédito: Reprodução/X

O armador Malik Beasley, de 27 anos, vive o momento mais crítico de sua carreira na NBA. Mesmo após uma temporada em alto nível pelo Detroit Pistons — com impressionantes 347 bolas de três convertidas — o jogador se vê agora mergulhado em uma crise sem precedentes: dívidas que ultrapassam US$ 8 milhões (mais de R$ 43 milhões), múltiplos processos judiciais, um contrato cancelado e a sombra de um possível banimento da liga por envolvimento em apostas ilegais. >

Beasley estava a um passo de assinar um contrato de três anos com os Pistons no valor de US$ 42 milhões (cerca de R$ 230 milhões), o maior da sua carreira. No entanto, a franquia voltou atrás na negociação após a explosão de denúncias envolvendo problemas financeiros e a revelação de uma investigação federal por apostas ilegais em partidas da NBA, durante a temporada 2023/24, quando ainda defendia o Milwaukee Bucks.>

Dívidas milionárias e série de processos

Documentos judiciais revelados pela imprensa norte-americana mostram que Beasley enfrenta cobranças de todos os lados: >

US$ 5,8 milhões devidos a uma empresa de empréstimos que antecipou valores com base em seus contratos futuros; >

US$ 2,25 milhões cobrados pela Hazan Sports Management, sua ex-agência, que o acusa de quebra contratual e não devolução de um adiantamento de US$ 650 mil; >

US$ 34 mil a um dentista e US$ 26,8 mil a um barbeiro por serviços não pagos. >

Além disso, uma empresa de marketing também abriu um processo contra o atleta, exigindo R$ 12,2 milhões por suposto descumprimento contratual.>

Investigação por apostas e possível banimento

A situação do jogador se agravou com a confirmação de que ele está sendo investigado pelo FBI por participação em apostas ilegais envolvendo jogos da própria NBA. Caso as denúncias sejam comprovadas, Beasley pode ser banido da liga, um dos cenários mais temidos por qualquer atleta profissional. >

A NBA não permite que seus jogadores apostem em partidas da liga, e casos semelhantes em outras modalidades resultaram em punições severas, incluindo afastamentos definitivos.>

De futuro promissor a incerto

Beasley foi a 19ª escolha do Draft de 2016, selecionado pelo Denver Nuggets. Desde então, passou por equipes como Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks antes de chegar ao Detroit Pistons, onde viveu um dos melhores momentos da carreira na última temporada. >

Fora das quadras, no entanto, a realidade contrasta com os números dentro delas. O jogador recorreu a empréstimos baseados em futuros salários para saldar dívidas anteriores, uma estratégia que agora se voltou contra ele. Com bloqueios judiciais e falta de garantias, Beasley pode ver sua carreira encerrar de forma abrupta e trágica.>