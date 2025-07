DE SAÍDA?

Flamengo se posiciona sobre rumores de negociação envolvendo Pedro

Clube nega qualquer intenção de vender o atacante e diz que ele segue nos planos da comissão técnica

Sob pressão após a eliminação no Mundial de Clubes, o Flamengo veio a público nesta quarta-feira (2) para rebater os rumores sobre uma possível negociação de Pedro. Em nota oficial, o clube afirmou que não recebeu nenhuma proposta pelo atacante e reforçou que “não há qualquer intenção de negociá-lo, assim como nenhum outro jogador que faça parte dos planos do clube”. A diretoria ainda classificou as especulações como infundadas e prejudiciais ao ambiente interno >