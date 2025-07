GOLEADOR MARROQUINO

Adversário do Fluminense no Mundial anuncia atacante que já levou chibatadas em campo

Al-Hilal inscreve Hamdallah, que chega por empréstimo do Al-Shabab, de última hora para o torneio

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de julho de 2025 às 18:53

Abderrazak Hamdallah Crédito: Reprodução

Em meio à preparação para o confronto decisivo contra o Fluminense, o Al-Hilal anunciou nesta quarta-feira (2) a contratação de um reforço de peso para a sequência da Copa do Mundo de Clubes. Trata-se do atacante marroquino Abderrazak Hamdallah, de 34 anos, que chega por empréstimo do Al-Shabab e já está integrado ao elenco saudita nos treinos em Orlando, nos Estados Unidos. >

Com vasta experiência no futebol árabe e conhecido pelo faro de gol, Hamdallah desembarca no Al-Hilal para cobrir as ausências dos atacantes Aleksandar Mitrović e Salem Al-Dawsari, ambos fora do Mundial por lesão. A contratação foi viabilizada graças à permissão da FIFA, que autorizou os clubes classificados para as quartas de final a inscreverem até dois reforços adicionais entre os dias 27 de junho e 3 de julho, fora da lista original de 35 atletas.>

Desde sua chegada à liga saudita em 2018, Hamdallah soma 205 gols, com passagens marcantes por Al-Nassr e Al-Ittihad, além do atual clube, o Al-Shabab. O atacante é reconhecido como um dos maiores artilheiros do futebol saudita na era recente e pode ser dor de cabeça para Thiago Silva e companhia. >

Episódio das chibatadas

A trajetória de Hamdallah também teve episódios inusitados fora das quatro linhas. Em abril de 2024, o jogador foi notícia internacional após ser agredido com uma chibatada por um torcedor do Al-Hilal, após a final da Supercopa da Arábia Saudita. >

Na ocasião, defendendo o Al-Ittihad, o marroquino provocou a torcida rival jogando água após a derrota de sua equipe — o que teria motivado a reação do torcedor. O agressor chegou a ser detido, mas foi liberado posteriormente. Hamdallah optou por não prestar queixa.>

O atacante Hamdallah, do Al-Ittihad, sofreu chicotadas por parte de um torcedor após a derrota para o Al-Hilal na Final da Supercopa Saudita. O torcedor agrediu depois de Hamdallah jogar água nele.



QUE BIZARRO! pic.twitter.com/5NQbCwzTMC — Loucos pelo Futebol (@LoucosPeloFu) April 11, 2024