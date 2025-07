HEROI

Baiano garante ‘bicho gordo’ ao elenco do Al-Hilal com vitória histórica sobre o City

Marcos Leonardo, que nasceu em Itapetinga, marcou dois gols, decidiu classificação no Mundial e rende quase R$ 3 milhões a cada companheiro

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de julho de 2025 às 18:08

Marcos Leonardo pelo Al-Hilal Crédito: Divulgação/Al-Hilal

Natural de Itapetinga, no interior da Bahia, o atacante Marcos Leonardo foi o grande nome da histórica vitória do Al-Hilal sobre o Manchester City, por 4 a 3, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, na última segunda-feira (30). Com dois gols, incluindo o decisivo, nos minutos finais da prorrogação, o baiano comandou a virada contra e levou o clube saudita às quartas de final do torneio. >

Mas além da classificação, a atuação heroica rendeu uma recompensa milionária. Ainda nos vestiários do Camping World Stadium, nos Estados Unidos, o presidente do Al-Hilal, Fahad bin Nafel, anunciou a premiação de 2 milhões de riais sauditas (aproximadamente R$ 2,9 milhões) para cada jogador do elenco, como reconhecimento pela vitória histórica.>

A informação foi confirmada pelo jornalista Ahmed Al-Qarni, membro da Federação de Mídia Esportiva da Arábia Saudita e colunista do jornal Asharq Al-Awsat. Imagens divulgadas nas redes sociais do clube mostraram o clima de euforia entre os atletas. Em um gesto simbólico de gratidão e alegria, o presidente do clube chegou a lançar o ghutra (adorno tradicional usado na cabeça) em direção aos jogadores durante a comemoração.>

فرحة اللاعبين مع سعادة الرئيس ?? pic.twitter.com/SO98OEodet — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 1, 2025

O técnico Simone Inzaghi também foi recebido com festa pelos atletas, que o abraçaram efusivamente. Em um vídeo publicado pelo clube, a comemoração segue com todos os jogadores indo pessoalmente agradecer ao presidente pela bonificação.>