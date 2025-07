CHEGOU O 9

Vitória fecha contratação do centroavante uruguaio Renzo López

Atleta de 29 anos estava no Al-Fayah, da Arabia Saudita, e vai assinar com o Leão por uma temporada



Pedro Carreiro

Alan Pinheiro

Publicado em 2 de julho de 2025 às 16:44

Renzo López Crédito: Divulgação/Independiente del Valle

O Vitória segue se movimentando no mercado e fechou a sua terceira contratação para a janela de transferências do segundo semestre. Trata-se do centroavante uruguaio Renzo López, de 29 anos, que estava no Al-Fayha, da Arábia Saudita. O jogador chega sem custos de transferência e assinará contrato válido por uma temporada. A informação do acordo foi divulgada inicialmente por Cesar Luis Merlo e confirmada pela CORREIO. >

Renzo chega para disputar posição com Renato Kayzer e Carlinhos, e já treina com o elenco na tarde desta quarta-feira (2). No entanto, não estará disponível para o primeiro compromisso da equipe após a intertemporada, contra o Confiança, na próxima terça-feira (8), no Barradão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.>

Além do período de inscrição de novos reforços ainda não estar aberto até essa data, nenhuma das novas contratações do Vitória poderá atuar no Nordestão. O centroavante só poderá ser registrado a partir do próximo dia 10, quando se abre oficialmente a janela de transferências. A expectativa é que faça sua estreia contra o Internacional, no sábado (12), no Beira-Rio, em confronto direto na luta contra o rebaixamento, válido pela 13ª rodada do Brasileirão.>

Com 1,92m de altura, Renzo é o típico camisa 9 clássico: forte no jogo aéreo e letal dentro da área. No entanto, tem limitações técnicas quando precisa sair da área e participar da construção das jogadas. Na última temporada, foi o grande destaque do Al-Fayha, onde marcou 11 gols e deu duas assistências em 31 partidas.>

Antes de se transferir para o futebol árabe, em 2024, atuou pelo Independiente del Valle, do Equador, com seis gols em 21 jogos. Seu melhor momento na carreira, porém, foi em 2022, quando defendeu o Central Córdoba, da Argentina, e marcou 16 gols e deu quatro assistências em 31 partidas.>