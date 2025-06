VAI COM O QUE TEM

Próximos reforços do Vitória não poderão jogar a Copa do Nordeste

As equipes só têm até está sexta-feira (6) para inscrever jogadores na competição

Com a chegada de Gustavo Vieira como novo executivo de futebol, o Vitória já iniciou o processo de reformulação do elenco. Thiaguinho, Hugo e Carlos Eduardo foram os primeiros a deixar o clube, e outros jogadores devem seguir o mesmo caminho. Novos reforços também estão previstos para desembarcar na Toca do Leão em breve, mas não estarão à disposição para a disputa da Copa do Nordeste. >

A abertura da atual janela de transferências — de segunda-feira (2) até a próxima terça (10) — foi motivada pela realização da Copa do Mundo de Clubes. Apesar disso, o Vitória não pretende aproveitar esse período para inscrever novos atletas, já que não terá partidas entre 14 de junho e 13 de julho, durante a pausa para o torneio. A diretoria avalia que seria um gasto desnecessário pagar salários a jogadores que só poderão atuar 45 dias depois.>

“Nós temos duas janelas. Essa primeira vai ser usada quase por ninguém. Se você traz um atleta agora, começa a pagar ele agora, e ele só vai jogar daqui a 45 dias. E você vai pagar salário por 45 dias. Nosso planejamento é que as pessoas que vão chegar, vão chegar dia 27 de junho, na reapresentação da equipe”, explicou o presidente Fábio Mota durante a apresentação de Gustavo Vieira.>

Com isso, os reforços contratados não poderão disputar a Copa do Nordeste, já que o prazo final para inscrição de jogadores na competição termina nesta sexta-feira (5).>

A estratégia do Vitória é concentrar as regularizações na segunda e última janela de transferências, que será aberta de 10 de julho a 2 de setembro. Até lá, o clube seguirá ativo no mercado, negociando e firmando pré-contratos.>