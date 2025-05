DE SAÍDA

Vitória anuncia rescisão amigável com volante Thiaguinho

O jogador deixa o clube com apenas seis jogos disputados e um tento anotado

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de maio de 2025 às 17:28

Thiaguinho rescindiu contrato com o Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória anunciou na tarde desta sexta-feira (23) que o volante Thiaguinho não faz mais parte do elenco rubro-negro para a temporada. O anúncio da rescisão de contrato com o jogador aconteceu através das redes sociais do Leão. Segundo a informação divulgada pelo clube, a saída aconteceu em comum acordo.>

"O Esporte Clube Vitória informa o desligamento do atleta Thiaguinho, após rescisão contratual em comum acordo. Agradecemos ao jogador pelo profissionalismo demonstrado enquanto defendeu as cores do Leão e desejamos sucesso na continuidade de sua carreira", escreveu o clube.>

