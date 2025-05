BAIXA MINUTAGEM

Desaparecidos: relembre quem são os jogadores do Vitória esquecidos por Carpini

Sete contratações do Leão na temporada não estão recebendo oportunidades na equipe rubro-negra

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de maio de 2025 às 05:30

Sete jogadores do Vitória não vem ganhando minutos nas últimas semanas Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Toda contratação é uma aposta. Alguns conseguem render em suas novas equipes e outros deixam a desejar por motivos variados, ou apenas não tem a capacidade de desbancar o titular da posição. Entre apostas e contratações, o Vitória tem sete jogadores em seu elenco que possuem baixa minutagem nos últimos confrontos. Esquecidos por Thiago Carpini ou não, os jogadores chegaram ao clube nesta temporada.>

Dos sete nomes, apenas três entraram em campo pela equipe rubro-negra em maio. Contratado por cerca de R$ 5 milhões junto ao Santos, o atacante Lucas Braga não é escalado por Thiago Carpini desde o confronto contra o Ceará, no dia 3. Desde então, o Leão teve mais quatro jogos na temporada, nenhum com Lucas Braga saindo do banco de reservas. O ponta tem 16 jogos disputados pelo Vitória, com apenas dois gols marcados.>

Na mesma partida, o também atacante Léo Pereira foi escolhido pelo comandante rubro-negro para entrar em campo. Após chegar de empréstimo junto ao CRB, o jogador só jogou seis vezes pela equipe de Salvador, sem marcar gols. >

Outro que foi utilizado pela última vez ainda em maio foi o lateral esquerdo Hugo, que iniciou como titular diante do Defensa y Justicia, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana. O confronto contra os argentinos também foi o último em que o jogador foi relacionado, já que o treinador do Leão tem optado por incluir Maykon Jesus na relação, quando precisa de um lateral esquerdo reserva. Pelo Vitória, Hugo tem 14 jogos e um gol marcado.>

Destaque do Atlético de Alagoinhas no Campeonato Baiano, Felipe Cardoso chegou à Toca do Leão como uma aposta, mas só entrou em campo apenas uma vez. O jogo ocorreu no dia 26 de março, contra o Moto Club, na Copa do Nordeste.>

Carpini já destacou que o atacante só jogará quando estiver pronto e mostrar merecimento. “Quando chegar a oportunidade, ele vai ter. Eu preciso que ele entregue e evolua mais para que ele possa começar a ter as oportunidades. Nós trouxemos pelo que ele fez, mas não temos a obrigação de colocá-lo. É merecimento”, explicou.>

Indicações do treinador rubro-negro, Gabriel Vasconcelos, Bruno Xavier e Thiaguinho completam a lista de atletas que ainda estão no elenco, mas sem receber chances em campo. Os três não jogam desde março. Em relação ao meia-atacante e ao volante, a dupla jogou pela última vez também contra o Moto Club. Bruno Xavier tem 13 partidas e dois gols pelo Leão, enquanto Thiaguinho entrou em campo em apenas seis jogos, com um tento anotado.>

Contratado para fazer sombra à Lucas Arcanjo no gol rubro-negro, Gabriel não conseguiu superar o goleiro titular. Com sua minutagem prejudicada por uma lesão na temporada, o jogador só foi escalado em seis jogos. O último deles na estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Juventude, ainda em março. O período machucado, inclusive, colocou o atleta em um momento de disputar posição pela vaga no banco, como pontuado por Carpini.>

“Eu preciso tentar ser justo e coerente com todos. Todos os atletas que estão aqui jogaram, todos tiveram oportunidade mais de uma vez, começando, entrando, jogando mais, jogando menos. Então, cada um vai ocupando o seu espaço. Gabriel ficou fora 15 dias. O Alexandre [Fintelman] participou bem dos treinos. Então, por que eu correr para tirar o Alexandre e voltar ele? Agora tem que reconquistar o espaço dele”, deu o recado.>