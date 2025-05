SALVADOR DA PÁTRIA?

Com três gols em dois jogos, Renato Kayzer tem início promissor no Vitória

Centroavante rubro-negro foi o responsável por marcar o único gol do Leão no clássico contra o Bahia

Alan Pinheiro

Publicado em 19 de maio de 2025 às 16:40

Renato Kayzer tem bom início com a camisa do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

"A gente acredita muito nesse atleta, mas eu pediria um pouco de calma para em dois jogos a gente não já colocar um x na testa e falar: 'Ó, tá vendo não serve'. É um processo”. Essas foram as palavras do técnico Thiago Carpini antes de Renato Kayzer estrear pelo Vitória. Apesar do treinador pedir cautela aos torcedores, o início do centroavante do Leão após se recuperar de lesão está colocando o jogador como o “salvador da pátria” em meio a um elenco com atacantes em má fase. >

Mesmo com a derrota para o Bahia no clássico disputado pelo Campeonato Brasileiro, o centroavante foi o responsável por anotar o gol do Vitória no confronto. Antes, contra o Vasco, Kayzer marcou duas vezes em sua partida de estreia. Com três gols em duas partidas, o atacante inicia sua passagem por Salvador em alta.>

O clima de euforia pela contratação é impulsionado pela fase dos outros atletas da posição. O último gol do Vitória marcado por um centroavante ocorreu no empate contra o Grêmio, no dia 27 de abril. Carlinhos, autor do gol, não marca há três jogos, enquanto Janderson está há oito partidas em jejum e Fabri não consegue balançar as redes há 20 confrontos.>

Em um momento de pouca inspiração dos homens de frente, os primeiros minutos de Kayzer com a camisa rubro-negra reforçam a eficiência pedida por Thiago Carpini ao elenco. Com 135 minutos em campo, com exceção dos acréscimos, o atacante tem média de um gol marcado a cada 45 minutos. >

Além disso, o centroavante tem 50% de conversão de finalizações em gols. Somente o paraguaio Isidro Pitta, do Red Bull Bragantino, possui o mesmo aproveitamento entre os atacantes com ao menos cinco chutes. Além das três finalizações que resultaram em gols, duas foram defendidas e apenas uma não foi em direção ao gol adversário.>

Após a derrota para o Bahia, Renato Kayzer celebrou a rápida adaptação no clube após o longo período fora de ação. “Eu me identifiquei bastante com o clube. No tempo que fiquei na concentração conhecendo o clube e as pessoas que trabalham. Isso foi determinante para minha adaptação aqui também. Graças a Deus consegui me adaptar rápido, eles me ajudaram bastante. É um clube bem tradicional e que trabalha direitinho. Foi por isso que a minha identificação foi boa e as coisas estão correndo bem”, explicou. >

Antes de estrear pelo Vitória, Kayzer jogou pela última vez na temporada no dia 22 de março, quando entrou aos sete minutos no clássico cearense entre Fortaleza e Ceará. O atacante se lesionou no confronto pela final do estadual e em seguida negociado com o Leão da Barra. Foram 37 dias entre o anúncio oficial e os primeiros minutos em campo.>