RESULTADO INDESEJADO

Autor de gol do Vitória, Renato Kayzer lamenta derrota e explica forma física: 'Vai ficar melhor'

Atacante foi o responsável por igualar o placar na Fonte Nova no início do segundo tempo

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de maio de 2025 às 20:51

Renato Kayzer marcou o único gol do Vitória na partida Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O clássico Ba-Vi teve expulsão relâmpago, agressões e o mais importante, bola na rede. Mesmo com o Vitória tendo um a mais por boa parte do jogo, quem saiu da Arena Fonte Nova comemorando neste domingo (18) foi o Bahia, que superou o Leão por 2x1. Autor do único gol rubro-negro, o centroavante Renato Kayzer lamentou a derrota na partida e tirou as dúvidas sobre a sua forma física.>

Infelizmente o resultado não veio, é um clássico. A torcida fica triste, nós ficamos tristes, mas é um campeonato muito longo pela frente. São jogos difíceis e a gente tem que fazer o nosso melhor a cada jogo Renato Kayzer Atacante do Vitória

Entrando em campo pelo segundo jogo com a camisa do Leão, Renato Kayzer foi poupado no meio da semana para se recuperar fisicamente. Com um dos joelhos inchado, o centroavante revelou que só voltou a treinar na quinta-feira (15), mas tranquilizou os torcedores sobre sua forma física.>

"Eu sou um jogador que não gosto de ficar de fora. O pessoal aqui do clube agora está me conhecendo, está sabendo como é o meu jeito de trabalhar e estão me ajudando da melhor maneira possível. Graças a Deus o meu corpo está respondendo bem. Hoje eu consegui jogar o jogo todo e, se Deus quiser, vai ficar melhor para a próxima partida", explicou.>

Apesar do cartão vermelho no início do confronto, o clássico Ba-Vi seguiu um rumo conhecido durante a primeira etapa. Quem foi eficiente saiu na frente. E foi o Bahia. Melhor na partida, o Esquadrão conseguiu sair na frente em meados do primeiro tempo após Pulga superar Claudinho pelo alto. >

No segundo tempo, a emoção do gol pôde ser sentida pelas duas torcidas. O Leão voltou melhor do intervalo e igualou o marcador ainda nos primeiros minutos com Kayzer. No entanto, Michel Araújo aproveitou erro da zaga rubro-negra e marcou o segundo gol do Esquadrão no clássico.>