BA-VI

Bahia supera expulsão relâmpago e vence o Vitória na Fonte Nova

Erick Pulga e Michel Araújo marcaram os gols do Esquadrão, enquanto Renato Kayzer descontou para o Leão

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de maio de 2025 às 18:02

Erick Pulga fez o primeiro gol do Bahia no clássico Ba-Vi Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

De um lado estava um time que não perdia há três partidas e do outro uma equipe que não comemorava um triunfo pelo mesmo número de jogos. Apesar dos momentos opostos, clássico se resolve apenas dentro de campo. E não seria diferente no Ba-Vi. Teve expulsão relâmpago, agressões e o mais importante, bola na rede. Mesmo com um a mais por boa parte do jogo, quem saiu da Arena Fonte Nova comemorando neste domingo (18) foi o Bahia, que superou o Vitória por 2x1. O jogo, válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve gols de Erick Pulga e Michel Araújo, para o Tricolor, e Renato Kayzer, para o Leão.>

Apesar do cartão vermelho no início do confronto, o clássico Ba-Vi seguiu um rumo conhecido durante a primeira etapa. Quem foi eficiente saiu na frente. E foi o Bahia. Melhor na partida, o Esquadrão conseguiu sair na frente em meados do primeiro tempo após Pulga superar Claudinho. >

No segundo tempo, a emoção do gol pôde ser sentida pelas duas torcidas. O Leão voltou melhor do intervalo e igualou o marcador ainda nos primeiros minutos. No entanto, Michel Araújo aproveitou erro da zaga rubro-negra e marcou o segundo gol do Esquadrão no clássico.>

O Bahia agora volta a pensar na Copa do Brasil. O time receberá o Paysandu na próxima quarta-feira (21), às 19h30, na Arena Fonte Nova. Já o Vitória terá semana livre antes de voltar a campo pelo Brasileirão, no próximo domingo (25). O Leão recebe o Santos no Barradão, às 18h30.>

O JOGO>

Quando o apito soou pela primeira vez, foi o time rubro-negro quem tomou a iniciativa. Em um primeiro momento, Jamerson conduziu pela esquerda a realizou a primeira finalização do jogo. No entanto, o cenário da partida ainda iria se mostrar mais favorável ao Leão. Com o relógio marcando três minutos, Jean Lucas agrediu Gabriel Baralhas e recebeu o cartão vermelho após revisão no vídeo.>

Com a expulsão, naturalmente a equipe rubro-negra teve mais espaço dentro de campo para progredir, principalmente pelo meio de campo. Por outro lado, a desvantagem numérica não significou um abatimento dos tricolores, que continuaram apostando na valorização da posse de bola, em conjunto com lançamentos buscando a referência.>

Sem Jean Lucas, a mudança realizada por Ceni foi recuar Lucho Rodríguez para fechar a beirada direita quando o time não tinha a bola, o que ocasionou em abandonar a marcação na saída de bola do Vitória. O Leão, por sua vez, pouco modificou sua forma de jogar. Ofensivamente, a equipe rubro-negra obrigou os mandantes a recuar para dentro de seu campo.>

Mesmo com um a menos, o Bahia estava melhor na partida. A eficiência nas descidas ao ataque surgiu efeito aos 22 minutos. Em jogada trabalhada pela direita, Everton Ribeiro deixou a marcação na saudade e tocou para Caio Alexandre na entrada da área. O volante dominou e cruzou para dentro da área, onde Erick Pulga surgiu como um elemento surpresa pelo alto para surpreender a defesa do Vitória e abrir o placar.>

O restante do primeiro tempo contou com poucos momentos de perigo para ambas as equipes. A equipe de Thiago Carpini nada conseguiu aproveitar da superioridade numérica, cenário completamente inverso ao jogo contra o Vasco. Nem mesmo a entrada de Erick no lugar de Baralhas foi o suficiente para o Leão conseguir levar perigo ao gol de Marcos Felipe.>

Na volta do intervalo, apenas uma mudança nas duas equipes. Wellington Rato deixou o campo para a entrada de Gustavo Mosquito. Mais do que a substituição, os rubro-negros iniciaram o segundo tempo com o ímpeto ofensivo que faltou na primeira etapa.>

A melhora na partida surtiu efeito rapidamente. Aos oito minutos do segundo tempo, o Vitória teve falta para cobrar pela esquerda. Osvaldo levantou para a área, onde o centroavante Renato Kayzer apareceu entre a marcação tricolor para completar em direção ao fundo das redes e empatar a partida na Fonte Nova.>

Se o Esquadrão não tinha voltado para campo, a palavra eficiência voltou a aparecer dentro de campo. Aos 20 minutos, na primeira chegada da equipe mandante após o intervalo, a defesa rubro-negra afastou mal e a bola sobrou limpa no meio da área para Michel Araújo encher o pé e recolocar o Bahia à frente do placar.>

Cinco minutos após o gol sofrido, outra agressão acabou com a vantagem numérica do Vitória. Com pouco tempo em campo, o volante Pepê agrediu Acevedo no meio de campo e recebeu o cartão vermelho direto. Da expulsão até o apito final, o confronto diminuiu o ritmo e contou com poucos momentos de perigo. >

FICHA TÉCNICA

Bahia 2 x 1 Vitória - 9ª rodada do Campeonato Brasileiro>

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas, Éverton Ribeiro (Michel Araújo) e Cauly (Erick); Pulga (Willian José) e Lucho Rodríguez (Tiago). Técnico: Rogério Ceni.>

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho (Carlos Eduardo); Edu, Lucas Halter e Jamerson; Ryller (Pepê), Baralhas (Erick) e Ronald; Wellington Rato (Gustavo Mosquito), Renato Kayzer e Osvaldo (Janderson). Técnico: Thiago Carpini.>

Local: Arena Fonte Nova>

Gols: Erick Pulga, aos 22 minutos do primeiro tempo; Renato Kayzer, aos 8, Michel Araújo, aos 20 minutos do segundo tempo;>

Cartões amarelos: Ronald, Claudinho, Erick, Osvaldo (Vitória); Gilberto, Erick Pulga, Acevedo (Bahia);>

Cartões vermelhos: Jean Lucas (Bahia); Pepê (Vitória);>

Público: 47.273 pagantes;>

Renda: R$ 1.772.206,00;>

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Thiago Americano Labes (SC);>