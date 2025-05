CLÁSSICO NA SÉRIE A

Bahia x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Ba-Vi

Confronto entre equipes baianas ocorre neste domingo (18), às 16h, na Arena Fonte Nova

O maior clássico do Norte-Nordeste acontece neste domingo (18), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025, Bahia e Vitória se enfrentam em um confronto que marca um momento de reviravolta para ambos os lados. O Esquadrão tenta espantar a má fase, enquanto o Leão vive bom momento e chega embalado. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>

Onde assistir Bahia x Vitória ao vivo

Bahia

O Tricolor de Aço ocupa a 8ª posição na tabela, com 12 pontos, mas atravessa um momento instável, acumulando três derrotas consecutivas entre Brasileirão e Libertadores. A equipe comandada por Rogério Ceni, que recentemente liderava seu grupo na Libertadores e figurava no G-6 da Série A, agora vive incertezas. Para o clássico, o lateral-direito Gilberto pode voltar, mas sua presença ainda será avaliada.>

Vitória

O Leão da Barra é o 14º colocado, com 9 pontos, e vive sua melhor sequência na temporada: três jogos sem perder, com duas vitórias. A equipe vem embalada após triunfo fora de casa na Sul-Americana e pode, em caso de vitória, igualar o Bahia em pontos. No entanto, o técnico Thiago Carpini não poderá contar com o meio-campista Matheuzinho, suspenso. Em compensação, Renato Kayzer retorna à equipe.>