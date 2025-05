VINI ATACA, FILME RECUA

Documentário sobre Vini Jr. conta a história, mas desperdiça temas importantes

Filme já está disponível na Netflix; luta antirracista que marca sua trajetória é deixada em segundo plano

Alan Pinheiro

Publicado em 15 de maio de 2025 às 06:00

Documentário Baila, Vini desperdiça potencial ao se limitar em somente contar

Jogadores de futebol se destacam todos os anos vestindo as camisas dos maiores clubes do mundo, mas poucos são aqueles que usam de sua influência para tirar o debate da esfera esportiva e discutir outros temas. Esse é o caso do atacante brasileiro Vinícius Júnior, cuja carreira é mostrada de forma apressada no documentário Baila, Vini, que estreia nesta quinta-feira (15) na Netflix.>

Com direção de Andrucha Waddington (Eu, Tu, Eles/2000 e Vitória/2025), o filme prioriza os eventos do ano de 2024, quando foram realizadas as gravações, mas também passa por momentos-chave da carreira do atleta carioca, indo desde o início no Flamengo à eleição como melhor jogador do mundo pela Fifa. Além do desempenho dentro de campo, o público também pode acompanhar bastidores de lesões, conquistas e a luta antirracista.>

Ao longo de um ano e meio, a equipe do documentário teve acesso ao centro de treinamento do Real Madrid, materiais de arquivo e 58 entrevistados. Além de conhecer a família do jogador e os amigos que o acompanharam na Espanha, grandes nomes do esporte, como o atual técnico da Seleção Brasileira Carlo Ancelotti, contribuem para a narrativa com depoimentos sobre o brasileiro.>

Paradoxalmente, revisitar os lances estrelados pelo jogador dentro de campo não compõem os melhores momentos da obra. A força do filme aparece quando o entorno de Vini Jr. é explorado. O que ele faz entre os jogos, quem são as pessoas que o acompanham, qual a importância de cada uma delas na vida do brasileiro e até coisas pequenas, como a alimentação e a construção da relação entre a fama e o cárcere.>

Outro destaque está na abordagem mais humana de Vinícius. Mesmo com o objetivo de construir um exemplo a ser seguido, as falhas da pessoa e do jogador não deixam de aparecer ao longo das quase duas horas. Aspectos da personalidade do brasileiro dentro e fora de campo são debatidos por companheiros de clube e jornalistas convidados.>

Combativo

A força de Baila, Vini está na força de sua história e na tentativa de construir a imagem do jogador como um símbolo. O próprio jogador definiu o filme como uma oportunidade de compartilhar a sua história com a intenção de se tornar um exemplo para outros que possuem o sonho de chegar ao futebol profissional ou aqueles que se identificam com o movimento antirracista.>

Apesar dessa tentativa de posicionamento, o filme perde intensidade ao abordar os diferentes momentos da carreira do carioca de forma superficial. Na tentativa de falar sobre tudo, o excesso prejudica a experiência ao optar somente por uma alta exposição das coisas, sem se preocupar em abrir debates sobre temas importantes, principalmente em relação à luta fora de campo.>

O título do documentário surgiu de um movimento nas redes sociais em apoio ao jogador após ele receber um insulto racista no programa esportivo espanhol El Chiringuito. O episódio rendeu o primeiro posicionamento público de Vinícius, que passou a ser cada vez mais ativo na luta contra o racismo. >

A militância não é ignorada pelo filme. Inclusive, relatos de parentes e de companheiros adicionam peso, mas a direção opta por “driblar” o estabelecimento dessa característica como o principal diferencial do atacante em meio a um universo político que se cala diante do ativismo, principalmente na Espanha. >

Episódios importantes relacionados às torcidas de Atlético de Madrid e Valencia são abordados, além de mostrar o impacto causado pela atitude combativa do brasileiro, como a preocupação com o racismo constante no país europeu e a primeira condenação na Espanha por um caso de racismo no futebol. Mas, tudo de forma muito rasa.>