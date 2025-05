ENSABOADO

Vini Jr. desbancado: Erick Pulga é o segundo jogador com mais dribles completos em 2025

O ponta da equipe baiana tem 75 dribles completos em 25 jogos no ano

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de maio de 2025 às 17:00

Erick Pulga é o brasileiro com mais dribles completos em 2025 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Conhecido pela agilidade dentro de campo e pela agilidade com a bola no pé para ultrapassar os adversários, o atacante Erick Pulga, do Bahia, ocupa a segunda colocação no ranking de jogadores com mais dribles completos em 2025. O camisa 16 do Esquadrão de Aço aparece na frente de nomes conhecidos no cenário mundial, como Vinícius Júnior e Desiré Doue, do PSG.>

O levantamento realizado pelo Sofascore, plataforma especializada em estatísticas de futebol, considera todos os jogadores que atuam por times das 20 ligas mais populares do aplicativo em 2025. Vice-líder, o ponta da equipe baiana tem 75 dribles completos no ano, onde entrou em campo 25 vezes na temporada, auxiliando diretamente o time com sete gols marcados e seis assistências concedidas. Consequentemente, Pulga é o brasileiro mais driblador do futebol mundial até este momento do ano.>

O líder do ranking é o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, com 141 dribles completos em 30 partidas. Na terceira posição, aparece o lateral brasileiro Paulo Henrique, do Vasco, com 71 fintas em 21 jogos. Desiré Doue, 69 em 30 exibições, e Vinícius Júnior, 68 em 28 partidas, fecham a lista dos cinco jogadores com mais dribles no ano.>

Boa fase

Já nas graças da torcida tricolor, a fase do atacante está ajudando o Bahia diretamente. Entre os gols marcados pelo jogador, o segundo do time contra o Vitória, nas finais do Baianão, e o tento anotado no triunfo diante do Nacional, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.>

Com 13 participações diretas em gols, a atual temporada é o segundo melhor ano da carreira do jogador. Em 2024, quando ainda atuava pelo Ceará, Pulga se destacou ao balançar as redes por 22 vezes e contribuir com três assistências, totalizando 25 participações em gols. Apesar de estar longe de alcançar o número de gols, o atacante já dobrou os passes para gols.>

O último deles ocorreu no sábado (3) passado, quando o Bahia superou o Botafogo dentro da Arena Fonte Nova por 1x0. O único gol do confronto, marcado por Cauly, ocorreu com passe de Erick Pulga. O camisa 16 utilizou o recurso do drible para passar pela defesa carioca e deixar o meia do Esquadrão em condições de empurrar a bola para as redes.>