CLASSIFICADO!

Flamengo garante vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes após vitória do Espérance

Triunfo da equipe da Tunísia sobre o Los Angeles FC confirma o rubro-negro carioca entre os 16 melhores do torneio de forma antecipada

O Espérance venceu o Los Angeles FC por 1x0, na noite desta sexta-feira (20), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, gol marcado por Belaïli, no 2º tempo. >

Com o resultado, o Flamengo garantiu matematicamente uma vaga às oitavas de final de forma antecipada como líder do Grupo D e se tornou o primeiro time classificado à próxima fase do torneio. >

A equipe carioca, vale lembrar, venceu o Chelsea com autoridade também nesta sexta, por 3x1, e está com 100% de aproveitamento na competição. Autor de um dos gols do Fla na partida, o zagueiro Danilo falou sobre o feito da equipe no cenário mundial. >