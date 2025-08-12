Acesse sua conta
Vitória fecha primeiro turno com marca negativa histórica; saiba qual

O Leão da Barra terminou a metade inicial da Série A sem vencer como visitante pela primeira vez desde que o certame passou a ser disputado com 20 clubes

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 16:41

Vitória ainda não venceu como visitante na Série A
Vitória ainda não venceu como visitante na Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Nem o mais apaixonado torcedor do Vitória teria coragem de afirmar que o primeiro turno do Brasileirão foi bom para a equipe. Na verdade, o sentimento predominante entre a maioria dos torcedores em relação à primeira metade do campeonato é de frustração, agravado especialmente pelo desempenho da equipe como visitante. Pela primeira vez desde 2006, quando o campeonato passou a ter 20 equipes, o clube não venceu nenhuma partida fora de casa nas 19 primeiras rodadas.

Na 16ª colocação, com 18 pontos, 16 gols marcados e 22 sofridos, o Leão da Barra deixa a desejar em vários aspectos, destacando-se negativamente seu desempenho longe de seus domínios. Com apenas cinco empates e cinco derrotas em dez jogos fora, refletindo um aproveitamento de apenas 16,6%, o Vitória é o quarto pior visitante da Série A.

Somente Vasco (uma vitória, um empate e seis derrotas), Fortaleza (quatro empates e quatro derrotas) e Juventude (oito derrotas) somaram menos pontos como visitantes. Vale ressaltar, entretanto, que todas essas equipes disputaram dois jogos a menos fora de casa em relação ao Vitória.

Até mesmo em 2014, ano de rebaixamento, e em 2024, quando o time estabeleceu suas duas piores campanhas no primeiro turno da Série A, o Vitória conseguiu vencer ao menos um jogo longe de Salvador. Em 2024, derrotou o Fluminense por 1 a 0 no Maracanã, e em 2014 venceu o Flu por 2 a 1 e o Criciúma por 3 a 1.

O desempenho pífio fora de casa se torna ainda mais preocupante porque o time também não tem conseguido se impor no Barradão. O Vitória terminou o turno com apenas 13 pontos conquistados em casa em nove jogos (três vitórias, quatro empates e duas derrotas), um aproveitamento de 48%.

Contextos históricos ilustram a importância do mando de campo. Em 2013, o Vitória teve campanha ainda pior como visitante no primeiro turno (apenas uma vitória e um empate), mas terminou na 12ª colocação, com 23 pontos, 19 deles conquistados em casa. Situação semelhante ocorreu em 2009: o time terminou o primeiro turno na 12ª posição, com apenas cinco pontos conquistados fora, mas 17 em casa, totalizando 22 pontos.

Pontuação do Vitória após no 1º turno das edições da Série A que disputou desde 2006:

  • 2008 - 32 pontos / 23 em casa / 9 fora (duas vitórias)

  • 2009 - 25 pontos / 20 em casa / 5 fora (uma vitória)

  • 2010 - 22 pontos /16 em casa / 6 fora (uma vitória)

  • 2013 - 23 pontos / 19 em casa / 4 fora (uma vitória)

  • 2014 - 15 pontos / 6 em casa / 9 fora (duas vitórias)

  • 2016 - 22 pontos / 15 em casa / 7 fora (uma vitória)

  • 2017 - 19 pontos / 8 em casa / 11 fora (três vitórias)

  • 2018 - 19 pontos / 14 em casa / 5 fora (uma vitória)

  • 2024 - 15 pontos / 10 em casa / 5 fora (uma vitória)

  • 2025 - 18 pontos / 13 em casa / 5 fora (nenhuma vitória)

Portanto, para escapar do rebaixamento ao final da temporada, o Vitória precisará, no segundo turno, voltar a ser dominante no Barradão e/ou passar a somar mais pontos nos jogos fora de Salvador. Para alcançar a pontuação considerada segura de 45 pontos, que segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), reduz a chance de rebaixamento para apenas 1%, o clube precisará aumentar significativamente seu aproveitamento. O índice do primeiro turno foi de 31%; será necessário atingir cerca de 47%.

Isso significa que o time tem duas alternativas: melhorar drasticamente o aproveitamento como mandante para cerca de 65%, mantendo o mesmo desempenho como visitante; ou replicar o aproveitamento obtido em casa (48%) também nos jogos fora para evitar o rebaixamento.

É com todos esses números em mente e a consciência da necessidade urgente de melhoria que o técnico Fábio Carille comandou, na manhã de terça-feira (12), no CT Manoel Pontes Tanajura, o segundo dia de treinos voltados para o duelo contra o Juventude. O jogo ocorrerá no próximo sábado (16), às 18h30, no Barradão, marcando a primeira rodada do returno. Nesta quarta-feira (13), a equipe retomou os trabalhos, dando continuidade à preparação para enfrentar a equipe gaúcha.

