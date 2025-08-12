Acesse sua conta
Casamento à vista? Gabigol e Rafaella Santos são vistos usando alianças

Casal vive relacionamento ioiô desde 2015

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 09:46

Gabigol e Rafaella Santos
Gabigol e Rafaella Santos Crédito: Reprodução

O atacante Gabigol e Rafaella Santos, irmã de Neymar, estão em uma nova fase do relacionamento. Os dois foram vistos usando aliança na mão esquerda em uma festa e também dentro de campo, no caso do atleta, indicando que o compromisso está mais sério. Os dois já moram juntos.

Aliança na mão esquerda tradicionalmente indica casamento. A assessoria do jogador informou não estar ciente de mudanças no estado civil do craque. Gabigol e Rafaella namoram, entre idas e vindas, desde 2015. Eles reataram o relacionamento em março de 2023, decidindo manter o namoro mais discreto dessa vez. Depois de novos rumores de término, os dois foram vistos novamente juntos em dezembro do ano passado, viajando ao Japão.

Gabigol e Rafaella

Gabigol e Rafaella apareceram de aliança por Reprodução
Gabigol e Rafaella por Reprodução
Gabigol e Rafaella por Reprodução
Gabigol e Rafaella por Reprodução
Gabigol e Rafaella por Reprodução
Gabigol e Rafaella por Reprodução
Gabigol e Rafaella por Reprodução
Gabigol e Rafaella por Reprodução
1 de 8
Gabigol e Rafaella apareceram de aliança por Reprodução

Atualmente defendendo o Cruzeiro, Gabigol esteve no domingo no aniversário de 86 anos da avó paterna de Rafaella e Neymar, dona Berê. Imagens da festa mostram o jogador de costas e também ao lado de Rafaella, os dois com aliança. Neymar aparece no meio das fotos. Também estiveram na comemoração Carol Dantas e Davi Lucca, ex e filho mais velho de Neymar.

No jogo entre Cruzeiro e Santos, também no domingo, é possível ver Gabigol usando aliança na mão esquerda. No confronto entre o time mineiro e o time paulista, a equipe de Neymar levou a melhor, vencendo por 2 a 1 de virada. Montagens mostrando Gabigol e Rafaella de aliança, lado a lado, circularam nas redes sociais. 

Em entrevista recente ao portal LeoDias, a irmã de Neymar chegou a dizer que sonha muito em ser mãe. “Vou ser mamãe. Ano que vem, quem sabe! Já tá na agenda”, garantiu, rindo.

