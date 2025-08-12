VALOR MILIONÁRIO

Saiba quanto Cristiano Ronaldo pagou pelo anel de noivado de Georgina Rodríguez

Após nove anos de namoro e com família formada, craque português fez o pedido de casamento

Cristiano Ronaldo finalmente fez o pedido que muitos fãs aguardavam: o jogador pediu Georgina Rodríguez em casamento, selando o momento com um anel de noivado que está entre os mais caros do mundo das celebridades. Segundo estimativas de veículos internacionais, a joia pode ter custado até R$ 38 milhões.

A revelação do noivado foi feita pela própria Georgina nesta segunda-feira (12/8), em uma publicação nas redes sociais. A influenciadora mostrou uma foto em que aparece de mãos dadas com o craque português, destacando o anel de diamante cercado por pedras menores. Na legenda, ela escreveu: “Sim, eu quero. Nesta e em todas as minhas vidas”. A imagem viralizou e ultrapassou 8 milhões de curtidas.

A fortuna de Cristiano Ronaldo, avaliada em mais de US$ 2 bilhões (cerca de R$ 10 bilhões), permitiu que ele não economizasse na escolha da peça. A revista americana Harper’s Bazaar estimou o valor do anel em cerca de 5 milhões de euros, ou R$ 32 milhões, e descreveu o item como “uma peça de tamanho colossal e valor incalculável”.

A publicação espanhola HOLA! foi além: afirmou que o anel pode valer até 6 milhões de euros, aproximadamente R$ 37,9 milhões, dependendo da qualidade das pedras. Já especialistas consultados pela PageSix calculam um valor entre US$ 2 milhões e US$ 5 milhões (de R$ 10 milhões a R$ 27 milhões).

Cristiano e Georgina estão juntos desde 2016, quando se conheceram em uma loja da Gucci em Madri. O casal tem duas filhas: Alana Martina, de sete anos, e Bella Esmeralda, de três. Além disso, o jogador é pai de Cristiano Ronaldo Jr., de uma relação não divulgada, e dos gêmeos Eva e Mateo, nascidos por barriga de aluguel.