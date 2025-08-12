Saiba quanto Cristiano Ronaldo pagou pelo anel de noivado de Georgina Rodríguez

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 08:57
Cristiano Ronaldo finalmente fez o pedido que muitos fãs aguardavam: o jogador pediu Georgina Rodríguez em casamento, selando o momento com um anel de noivado que está entre os mais caros do mundo das celebridades. Segundo estimativas de veículos internacionais, a joia pode ter custado até R$ 38 milhões.
A revelação do noivado foi feita pela própria Georgina nesta segunda-feira (12/8), em uma publicação nas redes sociais. A influenciadora mostrou uma foto em que aparece de mãos dadas com o craque português, destacando o anel de diamante cercado por pedras menores. Na legenda, ela escreveu: “Sim, eu quero. Nesta e em todas as minhas vidas”. A imagem viralizou e ultrapassou 8 milhões de curtidas.
A fortuna de Cristiano Ronaldo, avaliada em mais de US$ 2 bilhões (cerca de R$ 10 bilhões), permitiu que ele não economizasse na escolha da peça. A revista americana Harper’s Bazaar estimou o valor do anel em cerca de 5 milhões de euros, ou R$ 32 milhões, e descreveu o item como “uma peça de tamanho colossal e valor incalculável”.
CR7 pediu Georgina em casamento
A publicação espanhola HOLA! foi além: afirmou que o anel pode valer até 6 milhões de euros, aproximadamente R$ 37,9 milhões, dependendo da qualidade das pedras. Já especialistas consultados pela PageSix calculam um valor entre US$ 2 milhões e US$ 5 milhões (de R$ 10 milhões a R$ 27 milhões).
Cristiano e Georgina estão juntos desde 2016, quando se conheceram em uma loja da Gucci em Madri. O casal tem duas filhas: Alana Martina, de sete anos, e Bella Esmeralda, de três. Além disso, o jogador é pai de Cristiano Ronaldo Jr., de uma relação não divulgada, e dos gêmeos Eva e Mateo, nascidos por barriga de aluguel.
Apesar da longa relação, o casamento ainda não havia sido oficializado. Em março, o próprio Cristiano comentou o assunto: “Eu sempre digo a ela ‘quando tivermos aquele feeling’. Como tudo em nossa vida, ela sabe do que estou falando. Pode ser em um ano, ou em seis meses, ou pode ser em um mês. Tenho 1000% de certeza de que vai acontecer”.