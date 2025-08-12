Acesse sua conta
Com Bahia e Vitória na disputa, confira o sorteio das oitavas da Copa do Brasil feminina

As Mulheres de Aço encaram o Atlético-MG, enquanto as Leoas da Barram enfrentam a Ferroviária

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 15:23

Mulheres de Aço e Leoas da Barra seguem vivas em busca de título inédito
Mulheres de Aço e Leoas da Barra seguem vivas em busca de título inédito Crédito: Letícia Martins/EC Bahia e Karla Porto/EC Vitória

A CBF definiu por meio de sorteio, realizado nesta terça-feira (12), os confrontos e mandos de campo das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, competição que foi retomada neste ano, após quase uma década de ausência, a última edição havia sido em 2016, vencida pelo Corinthians. Os confrontos de jogo único ocorreram na semana do dia 17 de setembro.

Entre as equipes classificadas, Bahia e Vitória seguem vivas na luta pelo título inédito. O Bahia enfrentará o Atlético-MG em Salvador, decidindo a classificação diante da própria torcida. Já o Vitória terá um desafio fora de casa contra a Ferroviária, uma das forças do futebol feminino nacional.

As Mulheres de Aço garantiram a vaga ao derrotar o Grêmio por 1 a 0 no Joia da Princesa, em Lauro de Freitas. As Leoas da Barra, por sua vez, avançaram após vencer o Mixto por 3 a 1 de virada, no Estádio Eurico Gaspar Dutra, em Cuiabá.

As equipes classificadas se enfrentam nas quartas de final, que têm 24 de setembro como data base, seguidas pelas semifinais em 5 de novembro e a grande decisão no dia 19 de novembro. Vale lembrar que todas as fases serão decididas em jogo único.

No aspecto financeiro, todos os clubes que chegaram às oitavas já garantiram R$ 50 mil. A cada classificação, o prêmio aumenta: R$ 60 mil extras nas quartas, mais R$ 70 mil para os semifinalistas e R$ 100 mil adicionais aos finalistas. No total, o vice-campeão levará R$ 500 mil, enquanto o campeão receberá R$ 1 milhão.

Confira todos os confrontos das oitavas:

  • Bahia x Atlético-MG

  • Internacional x Fluminense

  • Corinthians x Juventude

  • Bragantino x Atlético-PI

  • Palmeiras x América-MG

  • Sport x Realidade Jovem

  • São Paulo x Flamengo

  • Ferroviária x Vitória

