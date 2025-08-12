Bahia enfrenta o Fluminense nas quartas da Copa do Brasil; veja confrontos e chaveamento

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 10:33
O Bahia vai enfrentar o Fluminense nas quartas de final da Copa do Brasil, segundo definição determinada pelo sorteio feito pela CBF, realizado na manhã desta terça-feira (12). Os jogos serão disputados nas semanas de 27 de agosto e 11 de setembro.
As partidas do Bahia estão previstas para 7 de agosto e 11 de setembro, com o primeiro jogo na Arena Fonte Nova e a decisão da vaga acontecendo no Rio de Janeiro.
Veja como ficaram os confrontos nessa fase
Veja o chaveamento até a final:
Premiação da Copa do Brasil:
1ª fase (clubes da Série A): R$ 1.543.500 | clubes da Série B: R$ 1.378.125 | clubes da Série C, D e outros): R$ 830 mil
