Bahia enfrenta o Fluminense nas quartas da Copa do Brasil; veja confrontos e chaveamento

Confronto de tricolores valerá vaga na semifinal

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 10:33

Bahia
Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia vai enfrentar o Fluminense nas quartas de final da Copa do Brasil, segundo definição determinada pelo sorteio feito pela CBF, realizado na manhã desta terça-feira (12). Os jogos serão disputados nas semanas de 27 de agosto e 11 de setembro.

As partidas do Bahia estão previstas para 7 de agosto e 11 de setembro, com o primeiro jogo na Arena Fonte Nova e a decisão da vaga acontecendo no Rio de Janeiro.

Veja como ficaram os confrontos nessa fase

  • Cruzeiro x Atlético-MG
  • Corinthians x Athletico-PR
  • Vasco x Botafogo
  • Fluminense x Bahia

Veja o chaveamento até a final:

Chaveamento até a final
Chaveamento até a final Crédito: Reprodução

Premiação da Copa do Brasil:

1ª fase (clubes da Série A): R$ 1.543.500 | clubes da Série B: R$ 1.378.125 | clubes da Série C, D e outros): R$ 830 mil

2ª fase (clubes da Série A): R$ 1.874.250 | clubes da Série B: R$ 1.543.500 | c...

Calendário

  • Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;
  • Semifinais: 5 e 19 de outubro;
  • Final: 2 e 9 de novembro.

