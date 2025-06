COPA BRASILEIRA

Próximo Mundial de Clubes no Brasil? CBF manifesta interesse em sediar competição em 2029

Samir Xaud, presidente da entidade, se reuniu com Gianni Infantino e afirmou que o Brasil quer receber o torneio

O Brasil pode sediar a próxima Copa do Mundo de Clubes da Fifa em 2029. Pelo menos, essa é a intenção da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Segundo o jornal O GLOBO, Samir Xaud, presidente da entidade, comunicou a Gianni Infantino e Mattias Grafström, presidente e secretário-geral da Fifa, a intenção do Brasil de ser o país-sede na próxima edição. O encontro ocorreu nesta sexta-feira (20).>

"Tudo começou com uma conversa de apresentação. Falei dos meus objetivos à frente da CBF e disse que queremos estar mais próximos da Fifa. Elogiei o evento e o nível dos clubes brasileiros e, por fim, coloquei o país à disposição para receber a próxima Copa do Mundo. Ele ficou muito feliz, disse que é totalmente possível. Agora vamos trabalhar para que dê certo. Vai ser um golaço", disse ao GLOBO o presidente da CBF.>

Além de ter recebido a Copa do Mundo de 2014, o Brasil vai sediar o Mundial Feminino em 2027. A Copa do Mundo de Clubes de 2029 utilizaria a mesma estrutura dos outros grandes eventos da Fifa no país.>