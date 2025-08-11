Acesse sua conta
Vídeo: Academia de Futebol do Palmeiras é alvo de ataques com rojões

Não houve registro de feridos; clube registrará boletim de ocorrência

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 08:23

Ataque à Academia de Futebol do Palmeiras
Ataque à Academia de Futebol do Palmeiras Crédito: Reprodução

A Academia de Futebol do Palmeiras foi alvo de um ataque com rojões na madrugada de domingo (10). O centro de treinamentos está localizado no bairro de Barra Funda, em São Paulo. De acordo com o clube, não houve registro de feridos.

Em nota, o Palmeiras informou que pretende registrar boletim de ocorrência e que já está em contato com a Polícia Civil para apurar os responsáveis. No comunicado, o clube relacionou o ocorrido ao ataque feito por integrantes da maior torcida organizada do clube, a Mancha Alviverde, contra ônibus da torcida organizada Máfia Azul, do Cruzeiro, na rodovia Fernão Dias em 2024, que terminou com um morto.

“O Palmeiras não se intimidará diante dos atos violentos praticados por um grupo de criminosos e irá até o fim para que os responsáveis sejam punidos com o rigor da lei”, diz trecho da nota oficial.

O Palmeiras está sob intensa pressão após a eliminação para o arquirrival Corinthians na Copa do Brasil na última quarta-feira (6). No final da partida, a presidente Leila Pereira, o diretor de futebol Anderson Barros, o técnico Abel Ferreira e vários atletas foram ofendidos por parte do estádio, enquanto outra parte vaiou os xingamentos.

Na sexta-feira (8), Leila defendeu Abel e pediu paciência. No sábado (9), uma faixa foi estendida na rua do estádio com as palavras: “Paciência é o c......! Acabou a paz!”. A faixa permanece no local.

Leia a nota do Palmeiras na íntegra

Durante a madrugada deste domingo (10), vândalos atacaram covardemente a Academia de Futebol do Palmeiras, colocando em risco a integridade física dos atletas e demais colaboradores do clube que estavam no local em regime de concentração para o jogo contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Por sorte, ninguém se feriu.

Bombas e rojões foram arremessados contra o centro de treinamento do clube, em um atentado terrorista com características similares àquele ocorrido em outubro de 2024, quando marginais já identificados pela polícia assassinaram um torcedor do Cruzeiro na Rodovia Fernão Dias.

O Palmeiras não se intimidará diante dos atos violentos praticados por um grupo de criminosos e irá até o fim para que os responsáveis sejam punidos com o rigor da lei. O clube já está em contato com a Polícia Civil e registrará Boletim de Ocorrência – todas as imagens registradas pelas câmeras de monitoramento da Academia de Futebol serão disponibilizadas aos investigadores.

Não podemos tolerar, muito menos normalizar, que o futebol se transforme em um ambiente cada vez mais tóxico, em que a paz esteja sob risco permanentemente.

Neste sentido, o clube lamenta a conivência de diversos veículos de imprensa que, desde a véspera do último Derby, vêm dando publicidade – muitas vezes sem qualquer senso crítico – a ameaças feitas por indivíduos violentos que tentam se impor pelo medo.

