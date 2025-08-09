COMPANHIA

Azul vai deixar de atender 13 cidades no Brasil; entenda

Operações serão encerradas por causa de uma recuperação judicial nos Estados Unidos

Millena Marques

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 14:03

Avião da Azul Crédito: Reprodução

A Azul anunciou que vai encerrar operações em 13 cidades do Brasil e cortar 53 rotas de menor rentabilidade. De acordo com a empresa, as mudanças integram um processo reestruturação da companhia, que está em recuperação judicial nos Estados Unidos desde maio. As informações são do jornal O Globo.

A empresa, no entanto, não informou quais cidades e rotas terão as operações encerradas. Em apresentação institucional, divulgada neste mês, a Azul apenas informou que pretende concentrar a operação em seus principais hubs — Viracopos (Campinas), Confins (Belo Horizonte) e Recife, dependendo menos das conexões.

A empresa confirmou uma redução de mais de 35% na futura frota, o que levará a uma redução de novos mercados e a uma malha simplificada.

Segundo a Azul, o objetivo é focar em estratégias comerciais baseadas em tarifas médias mais altas, com receitas unitárias mais elevadas e uma modificação nas reservas e no perfil dos clientes.

A empresa ainda menciona uma “mudança no produto a bordo”, com a substituição de refeições por boxes para café da manhã e lanches.

Recuperação judicial