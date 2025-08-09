Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Azul vai deixar de atender 13 cidades no Brasil; entenda

Operações serão encerradas por causa de uma recuperação judicial nos Estados Unidos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 14:03

Avião da Azul
Avião da Azul Crédito: Reprodução

A Azul anunciou que vai encerrar operações em 13 cidades do Brasil e cortar 53 rotas de menor rentabilidade. De acordo com a empresa, as mudanças integram um processo reestruturação da companhia, que está em recuperação judicial nos Estados Unidos desde maio. As informações são do jornal O Globo.

A empresa, no entanto, não informou quais cidades e rotas terão as operações encerradas. Em apresentação institucional, divulgada neste mês, a Azul apenas informou que pretende concentrar a operação em seus principais hubs — Viracopos (Campinas), Confins (Belo Horizonte) e Recife, dependendo menos das conexões.

A empresa confirmou uma redução de mais de 35% na futura frota, o que levará a uma redução de novos mercados e a uma malha simplificada.

Segundo a Azul, o objetivo é focar em estratégias comerciais baseadas em tarifas médias mais altas, com receitas unitárias mais elevadas e uma modificação nas reservas e no perfil dos clientes.

A empresa ainda menciona uma “mudança no produto a bordo”, com a substituição de refeições por boxes para café da manhã e lanches.

Azul

Avião da Azul por REprodução
Avião da Azul por Valter Campanato/Agência Brasil
Avião da Azul por Larissa Almeida
Avião da Azul por Divulgação
1 de 4
Avião da Azul por REprodução

Recuperação judicial

A Azul entrou em recuperação judicial após uma medida ser protocolada em Nova York sob o Capítulo 11 (Chapter 11) da Lei de Falências dos EUA – um dispositivo que protege empresas estrangeiras contra ações judiciais de credores no país enquanto reorganizam suas finanças em seus territórios de origem.

Leia mais

Imagem - Gol lança campanha com passagens a partir de R$ 91 no Brasil e R$ 901 para o exterior

Gol lança campanha com passagens a partir de R$ 91 no Brasil e R$ 901 para o exterior

Mais recentes

Imagem - Pai de santo estuprava e mutilava mulheres em falso ritual de “purificação”

Pai de santo estuprava e mutilava mulheres em falso ritual de “purificação”
Imagem - 'Privacidade avançada': saiba como funciona a nova ferramenta do WhatsApp

'Privacidade avançada': saiba como funciona a nova ferramenta do WhatsApp
Imagem - Mulher é presa por aceitar dinheiro do marido para manter abuso da própria filha em segredo

Mulher é presa por aceitar dinheiro do marido para manter abuso da própria filha em segredo

MAIS LIDAS

Imagem - Filho de Faustão publica homenagem no Dia dos Pais e fãs questionam: 'Se despedindo?'
01

Filho de Faustão publica homenagem no Dia dos Pais e fãs questionam: 'Se despedindo?'

Imagem - Prefeitura abre concurso com cerca de 600 vagas e salários de até R$ 12 mil
02

Prefeitura abre concurso com cerca de 600 vagas e salários de até R$ 12 mil

Imagem - Esposa de Arlindo Cruz teve namorado enquanto estava casada com sambista
03

Esposa de Arlindo Cruz teve namorado enquanto estava casada com sambista

Imagem - Emprego: Salvador tem mais de 100 vagas com salários de até R$ 3,5 mil
04

Emprego: Salvador tem mais de 100 vagas com salários de até R$ 3,5 mil