ENTENDA

Vítimas de violência doméstica poderão receber benefício do governo

STF retomou julgamento sobre o tema

Maysa Polcri

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 16:41

STF julga o caso no plenário virtual Crédito: Gustavo Moreno/ STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou na sexta-feira (5) o julgamento que vai decidir se mulheres vítimas de violência doméstica podem receber benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) durante o período de afastamento do trabalho. A votação é virtual e deve ser finalizada até o dia 15 de dezembro.

O julgamento do caso começou no dia 8 de agosto, mas foi suspenso por um pedido de vista feito pelo ministro Nunes Marques. Na sexta-feira (5), quando a discussão foi retomada na Corte, Nunes Marques formou placar de 9 votos a 0 para confirmar o voto do relator, ministro Flávio Dino, a favor do pagamento dos benefícios.

Além de Dino, votaram no mesmo sentido os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Dias Toffoli, Edson Fachin e André Mendonça. Ainda falta o voto do ministro Gilmar Mendes.

A Lei Maria da Penha definiu que a Justiça deve assegurar à mulher em situação de violência doméstica a manutenção do vínculo empregatício por seis meses. A medida vale para casos em que é necessário o afastamento do local de trabalho.