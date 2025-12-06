Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vítimas de violência doméstica poderão receber benefício do governo

STF retomou julgamento sobre o tema

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 16:41

STF
STF julga o caso no plenário virtual Crédito: Gustavo Moreno/ STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou na sexta-feira (5) o julgamento que vai decidir se mulheres vítimas de violência doméstica podem receber benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) durante o período de afastamento do trabalho. A votação é virtual e deve ser finalizada até o dia 15 de dezembro. 

O julgamento do caso começou no dia 8 de agosto, mas foi suspenso por um pedido de vista feito pelo ministro Nunes Marques. Na sexta-feira (5), quando a discussão foi retomada na Corte, Nunes Marques formou placar de 9 votos a 0 para confirmar o voto do relator, ministro Flávio Dino, a favor do pagamento dos benefícios.

Leia mais

Imagem - Homem é absolvido na Bahia após agredir genro para defender filha de violência doméstica

Homem é absolvido na Bahia após agredir genro para defender filha de violência doméstica

Imagem - Idoso é preso por violência doméstica e por descumprir medida protetiva na Bahia

Idoso é preso por violência doméstica e por descumprir medida protetiva na Bahia

Imagem - Agressor em série: filho de tenente da PM tem 10 registros de violência doméstica

Agressor em série: filho de tenente da PM tem 10 registros de violência doméstica

Além de Dino, votaram no mesmo sentido os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Dias Toffoli, Edson Fachin e André Mendonça. Ainda falta o voto do ministro Gilmar Mendes.

A Lei Maria da Penha definiu que a Justiça deve assegurar à mulher em situação de violência doméstica a manutenção do vínculo empregatício por seis meses. A medida vale para casos em que é necessário o afastamento do local de trabalho. 

No caso de mulheres que são seguradas do Regime Geral de Previdência Social, segundo entendimento do relator do julgamento, os primeiros 15 dias de remuneração pelo afastamento será de responsabilidade do empregador. O período restante fica sob a responsabilidade do INSS. Para as vítimas que não têm relação de emprego, mas contribuem com o INSS, o benefício deverá ser pago integralmente pelo órgão. 

Mais recentes

Imagem - Soldado confessa que matou militar após discussão e ateou fogo em quartel do Exército

Soldado confessa que matou militar após discussão e ateou fogo em quartel do Exército
Imagem - Foi parar no Guinness: maior Papai Noel do mundo é brasileiro

Foi parar no Guinness: maior Papai Noel do mundo é brasileiro
Imagem - Quais drogas são identificadas no exame toxicológico que será obrigatório para tirar CNH?

Quais drogas são identificadas no exame toxicológico que será obrigatório para tirar CNH?

MAIS LIDAS

Imagem - Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento
01

Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento

Imagem - Deputada federal invade Câmara em busca de amante do marido; veja
02

Deputada federal invade Câmara em busca de amante do marido; veja

Imagem - Cor e número da sorte: o sábado (6 de dezembro) que reorganiza caminhos e revela oportunidades para os 12 signos
03

Cor e número da sorte: o sábado (6 de dezembro) que reorganiza caminhos e revela oportunidades para os 12 signos

Imagem - Sem nome, sem idade, sem passado: idosa escolhe nova identidade e aniversário aos (quase) 70 anos
04

Sem nome, sem idade, sem passado: idosa escolhe nova identidade e aniversário aos (quase) 70 anos