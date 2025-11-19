'CORRETIVO'

Homem é absolvido na Bahia após agredir genro para defender filha de violência doméstica

O lavrador amarrou o marido da filha e bateu nele com uma corda

Monique Lobo

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 16:52

Lavrador é absolvido após agredir genro para defender a filha Crédito: Divulgação/DPE-BA

Um lavrador foi absolvido no Plenário do Tribunal do Júri de Irecê, no Centro-Norte do estado, na última sexta (14), da acusação de tentativa de homicídio contra o genro, em um processo que já durava 10 anos.

O homem, que só teve as iniciais do nome divulgadas - L.C.S. -, foi considerado inocente por unanimidade pelos jurados, que entenderam que ele agiu para proteger a filha.

Lavrador é absolvido por agredir genro para defender a filha 1 de 2

O episódio que levou o lavrador ao banco dos réus aconteceu em 2015, logo após o Natal. De acordo com o depoimento do homem, ele recebeu uma ligação da filha bem cedo, contando que havia sido agredida durante a madrugada pelo marido.

Ele foi até a casa da filha e descobriu que não tinha sido a primeira agressão física que ela sofreu do marido. O genro também tinha quebrado o celular dela.

O lavrador, sendo contou em seu depoimento, levou a filha e as netas para sua casa e chamou o genro para "olhar uns tomates" em uma roça. Lá, amarrou o homem e bateu nele com uma corda, na presença de outras pessoas. Segundo afirmou, sua intenção era a de "aplicar um corretivo".

Três dias depois, o genro registrou a denúncia da delegacia. O caso foi denunciado como sequestro, cárcere privado e tentativa de homicídio.

Emoção

“Seu L.C.S foi injustamente denunciado por tentar proteger sua neta pequena e a filha que vivia aprisionada no ciclo da violência doméstica. Movido pela urgência do medo, pela dor e pelo instinto de pai e avô, ele fez o que muitos fariam diante do sofrimento de quem se ama: tentou impedir que a violência continuasse”, destacou o defensor público Felipe Ferreira, que fez a defesa no júri e é titular na área penal em Irecê.