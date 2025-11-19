Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é absolvido na Bahia após agredir genro para defender filha de violência doméstica

O lavrador amarrou o marido da filha e bateu nele com uma corda

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 16:52

Lavrador é absolvido após agredir genro para defender a filha
Lavrador é absolvido após agredir genro para defender a filha Crédito: Divulgação/DPE-BA

Um lavrador foi absolvido no Plenário do Tribunal do Júri de Irecê, no Centro-Norte do estado, na última sexta (14), da acusação de tentativa de homicídio contra o genro, em um processo que já durava 10 anos.

O homem, que só teve as iniciais do nome divulgadas - L.C.S. -, foi considerado inocente por unanimidade pelos jurados, que entenderam que ele agiu para proteger a filha.

Lavrador é absolvido por agredir genro para defender a filha

Lavrador é absolvido após agredir genro para defender a filha por Divulgação/DPE-BA
Lavrador é absolvido após agredir genro para defender a filha por Divulgação/DPE-BA
1 de 2
Lavrador é absolvido após agredir genro para defender a filha por Divulgação/DPE-BA

O episódio que levou o lavrador ao banco dos réus aconteceu em 2015, logo após o Natal. De acordo com o depoimento do homem, ele recebeu uma ligação da filha bem cedo, contando que havia sido agredida durante a madrugada pelo marido.

Ele foi até a casa da filha e descobriu que não tinha sido a primeira agressão física que ela sofreu do marido. O genro também tinha quebrado o celular dela.

O lavrador, sendo contou em seu depoimento, levou a filha e as netas para sua casa e chamou o genro para "olhar uns tomates" em uma roça. Lá, amarrou o homem e bateu nele com uma corda, na presença de outras pessoas. Segundo afirmou, sua intenção era a de "aplicar um corretivo".

Três dias depois, o genro registrou a denúncia da delegacia. O caso foi denunciado como sequestro, cárcere privado e tentativa de homicídio.

Emoção

“Seu L.C.S foi injustamente denunciado por tentar proteger sua neta pequena e a filha que vivia aprisionada no ciclo da violência doméstica. Movido pela urgência do medo, pela dor e pelo instinto de pai e avô, ele fez o que muitos fariam diante do sofrimento de quem se ama: tentou impedir que a violência continuasse”, destacou o defensor público Felipe Ferreira, que fez a defesa no júri e é titular na área penal em Irecê.

Ainda segundo o defensor, a sessão foi marcada por forte emoção, pois o réu, visivelmente abalado, chorou diversas vezes diante da possibilidade de ser punido por ter agido para defender a própria família.

Leia mais

Imagem - Após 22 anos, irmãos acusados de matar familiar são absolvidos no interior da Bahia

Após 22 anos, irmãos acusados de matar familiar são absolvidos no interior da Bahia

Imagem - 'Morto' reaparece em audiência e homem é absolvido após 28 anos de acusação

'Morto' reaparece em audiência e homem é absolvido após 28 anos de acusação

Imagem - Homem preso por homicídio há 28 anos é absolvido após 'vítima' aparecer em audiência: 'Só me mudei'

Homem preso por homicídio há 28 anos é absolvido após 'vítima' aparecer em audiência: 'Só me mudei'

Tags:

Agressão Violência Doméstica Lavrador Absolvido Júri Irecê

Mais recentes

Imagem - Congresso de Casos e Terapias Individualizadas acontece em Salvador nesta sexta (21) e sábado (22)

Congresso de Casos e Terapias Individualizadas acontece em Salvador nesta sexta (21) e sábado (22)
Imagem - Rio Vermelho: obra da Embasa interdita via nesta quinta (20) e altera itinerário de linhas de ônibus; veja quais

Rio Vermelho: obra da Embasa interdita via nesta quinta (20) e altera itinerário de linhas de ônibus; veja quais
Imagem - Cliente é baleada durante assalto em loja na Bahia

Cliente é baleada durante assalto em loja na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Nova Carteira de Identidade deve ficar mais cara do que antigo RG; confira valores
01

Nova Carteira de Identidade deve ficar mais cara do que antigo RG; confira valores

Imagem - Grupo empresarial é alvo de investigação por sonegar mais de R$ 13 milhões em impostos na Bahia
02

Grupo empresarial é alvo de investigação por sonegar mais de R$ 13 milhões em impostos na Bahia

Imagem - Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões
03

Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões

Imagem - Projeto quer ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento nas ruas de Salvador
04

Projeto quer ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento nas ruas de Salvador