Chapada Diamantina: incêndio no Parque Nacional é controlado após mais de 24h

Brigadistas seguem no local até que o fogo seja extinto

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 18:29

Incêndio na Chapada Diamantina é controlado
Incêndio na Chapada Diamantina é controlado Crédito: Reprodução

O incêndio que atingiu uma área entre os morros do Miguel e do Zeca, no Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia, foi controlado. De acordo com a chefe substituta do parque, Marcela de Marins, as chamas foram controladas por volta das 23h desta terça-feira (18).

Os brigadistas ainda seguem no local fazendo o trabalho de monitoramento. "Ficar de olho se surgir reignições para que essas reignições não voltem a iniciar o incêndio novamente. Então, vamos continuar lá fazendo esse trabalho até o que fogo seja extinto", acrescentou.

Veja imagens do incêndio no Parque Nacional da Chapada Diamantina

Incêndio no Parque Nacional da Chapada Diamantina por Reprodução
Incêndio no Parque Nacional da Chapada Diamantina por Reprodução
Incêndio no Parque Nacional da Chapada Diamantina por Reprodução
Incêndio no Parque Nacional da Chapada Diamantina por Reprodução
Incêndio no Parque Nacional da Chapada Diamantina por Reprodução
Incêndio no Parque Nacional da Chapada Diamantina por Reprodução

Incêndio no Parque Nacional da Chapada Diamantina por Reprodução

Marcela fez questão de destacar o apoio da comunidade local que ajuntou as equipes de brigadistas durante o combate às chamas. "Ali no Povoado de Estiva Nova, as pessoas ajudaram muito com alimentação, ajudando a preparar, cederam o espaço de uma casa para colocar os mantimentos e refeitório. Foi muito importante esse apoio local", completou.

Relembre o caso

As chamas começaram na tarde desta segunda-feira (17), por volta das 14h, de acordo com Marcela. "O fogo começou em cima da encosta, dentro do parque, e se espalhou pra dentro e para fora do parque", revelou.

Os primeiros sinais foram detectados por um dos três postos de observação para monitoramento de incêndios do espaço. No mesmo dia, o combate às chamas começou e seguiu na terça-feira.

Marcela explicou que a região não era alvo de incêndio há muitos anos. "Quando fica assim, tem um acúmulo de vegetação e isso favorece a dispersão do fogo", acrescentou.

Ainda segundo ela, outra característica que contribui para o avanço das chamas é o fato de ser uma área entre morros. "Isso faz com que espalhe mais", adiantou.

