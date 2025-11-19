COMBATE ÀS CHAMAS

Chapada Diamantina: incêndio no Parque Nacional é controlado após mais de 24h

Brigadistas seguem no local até que o fogo seja extinto

Monique Lobo

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 18:29

Incêndio na Chapada Diamantina é controlado Crédito: Reprodução

O incêndio que atingiu uma área entre os morros do Miguel e do Zeca, no Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia, foi controlado. De acordo com a chefe substituta do parque, Marcela de Marins, as chamas foram controladas por volta das 23h desta terça-feira (18).

Os brigadistas ainda seguem no local fazendo o trabalho de monitoramento. "Ficar de olho se surgir reignições para que essas reignições não voltem a iniciar o incêndio novamente. Então, vamos continuar lá fazendo esse trabalho até o que fogo seja extinto", acrescentou.

Veja imagens do incêndio no Parque Nacional da Chapada Diamantina 1 de 6

Marcela fez questão de destacar o apoio da comunidade local que ajuntou as equipes de brigadistas durante o combate às chamas. "Ali no Povoado de Estiva Nova, as pessoas ajudaram muito com alimentação, ajudando a preparar, cederam o espaço de uma casa para colocar os mantimentos e refeitório. Foi muito importante esse apoio local", completou.

Relembre o caso

As chamas começaram na tarde desta segunda-feira (17), por volta das 14h, de acordo com Marcela. "O fogo começou em cima da encosta, dentro do parque, e se espalhou pra dentro e para fora do parque", revelou.

Os primeiros sinais foram detectados por um dos três postos de observação para monitoramento de incêndios do espaço. No mesmo dia, o combate às chamas começou e seguiu na terça-feira.

Marcela explicou que a região não era alvo de incêndio há muitos anos. "Quando fica assim, tem um acúmulo de vegetação e isso favorece a dispersão do fogo", acrescentou.