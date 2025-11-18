FOGO

Incêndio atinge Parque Nacional da Chapada Diamantina e mobiliza equipes de combate

Chamas se espalharam entre os morros do Miguel e do Zeca, entre o município de Mucugê e o distrito de Guiné

Monique Lobo

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 22:03

Incêndio no Parque Nacional da Chapada Diamantina atingiu área próxima a Mucugê Crédito: Reprodução

Um incêndio se espalhou entre os morros do Miguel e do Zeca, em uma região que fica entre o município de Mucugê e o distrito de Guiné, dentro do Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia.

As chamas começaram na tarde desta segunda-feira (17), por volta das 14h, de acordo com Marcela de Marins, chefe substituta do parque. "O fogo começou em cima da encosta, dentro do parque, e se espalhou pra dentro e para fora do parque", revelou.

Os primeiros sinais foram dectados por um dos três postos de observação para monitoramento de incêndios do espaço. No mesmo dia, o combate às chamas começou e seguiu nesta terça-feira (18).

Além de brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (Icmbio), brigadistas voluntários estão na região para tentar conter o fogo.

"Desde ontem temos as brigadas voluntárias. Eles são muito importantes. Ontem [segunda], estava a Brigada do Guiné e a Brigada Marchas e Combate, e hoje [terça] a Brigada Voluntária de Lençóis e a Brigada Voluntária do Vale do Capão", destacou Marcela.

O Corpo de Bombeiros também enviou um efetivo para o local, além de um helicoptero. O órgão foi procurado, mas ainda não respondeu. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) também enviou brigadistas do seu setor de combate a incêndios, revelou a chefe substituta do Parque Nacional da Chapada Diamantina.

Aréa favorável

Marcela também explicou que a região não era alvo de incêndio há muitos anos. "Quando fica assim, tem um acúmulo de vegetação e isso favorece a dispersão do fogo", acrescentou.

Ainda segundo ela, outra característima que contribue para o avanço das chamas é o fato de ser uma área entre morros. "Isso faz com que espalhe mais", adiantou.

Mapa apontando onde as chamas estão localizadas Crédito: Reprodução

Ela afirmou que a causa do incêndio é considerada antrópica, que se refere a alguma ação realizada pelo homem.

A temperatura está alta nesta terça-feira, revelou a profissional. Mas, a previsão é de que chova nos próximos dias e isso ajude a apagar o fogo.