Incêndio atinge Parque Nacional da Chapada Diamantina e mobiliza equipes de combate

Monique Lobo
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 22:03
Um incêndio se espalhou entre os morros do Miguel e do Zeca, em uma região que fica entre o município de Mucugê e o distrito de Guiné, dentro do Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia.
As chamas começaram na tarde desta segunda-feira (17), por volta das 14h, de acordo com Marcela de Marins, chefe substituta do parque. "O fogo começou em cima da encosta, dentro do parque, e se espalhou pra dentro e para fora do parque", revelou.
Veja imagens do incêndio no Parque Nacional da Chapada Diamantina
Os primeiros sinais foram dectados por um dos três postos de observação para monitoramento de incêndios do espaço. No mesmo dia, o combate às chamas começou e seguiu nesta terça-feira (18).
Além de brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (Icmbio), brigadistas voluntários estão na região para tentar conter o fogo.
"Desde ontem temos as brigadas voluntárias. Eles são muito importantes. Ontem [segunda], estava a Brigada do Guiné e a Brigada Marchas e Combate, e hoje [terça] a Brigada Voluntária de Lençóis e a Brigada Voluntária do Vale do Capão", destacou Marcela.
O Corpo de Bombeiros também enviou um efetivo para o local, além de um helicoptero. O órgão foi procurado, mas ainda não respondeu. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) também enviou brigadistas do seu setor de combate a incêndios, revelou a chefe substituta do Parque Nacional da Chapada Diamantina.
Marcela também explicou que a região não era alvo de incêndio há muitos anos. "Quando fica assim, tem um acúmulo de vegetação e isso favorece a dispersão do fogo", acrescentou.
Ainda segundo ela, outra característima que contribue para o avanço das chamas é o fato de ser uma área entre morros. "Isso faz com que espalhe mais", adiantou.
Ela afirmou que a causa do incêndio é considerada antrópica, que se refere a alguma ação realizada pelo homem.
A temperatura está alta nesta terça-feira, revelou a profissional. Mas, a previsão é de que chova nos próximos dias e isso ajude a apagar o fogo.
"O combate está seguindo bem, Mas, ainda não temos como calcular a área para fazer essa avaliação [mais detalhada]", concluiu.