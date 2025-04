EMPREGO

ICMBio abre seleção para agentes ambientais na Bahia

Inscrições vão até 14 de abril

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) está com inscrições abertas para um novo processo seletivo destinado à contratação de agentes temporários ambientais em Boa Nova, na Bahia. As oportunidades são para atuação na prevenção e combate a incêndios florestais, sendo cinco vagas para brigadistas (nível I) e três para chefes de esquadrão (nível II). >

As inscrições podem ser realizadas até 14 de abril, das 8h às 17h, de forma presencial no Escritório do Parque Nacional de Boa Nova ou pelo e-mail [email protected]. A seleção consistirá em três etapas: análise curricular, teste de habilidades específicas e entrevista, seguindo os critérios de pontuação estabelecidos no edital. >