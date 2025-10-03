Acesse sua conta
Quem é o dono de pousadas preso por exploração sexual de adolescentes na Chapada Diamantina

Laércio de Souza Silva foi preso em Seabra na quinta-feira (2)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 09:24

aércio de Souza Silva foi preso em Seabra Crédito: Reprodução

O dono de pousadas preso por criar uma ‘rede de exploração’ sexual de adolescentes na Chapada Diamantina, mantendo relações com vítimas de 12 anos, foi identificado. De acordo com o g1, o suspeito é Laércio de Souza Silva, que tinha deixado a cidade Lençóis após saber que tinha virado alvo de investigação

O empresário aliciava vítimas através de ‘vantagens financeiras’. “De acordo com a investigação, ele mantinha há dois anos relações com adolescentes que hoje têm 14 anos em troca de valores em dinheiro, viagens e presentes”, revelou o delegado titular da Delegacia Territorial de Lençóis, Matheus Oliveira.

Laércio é investigado por exploração sexual de adolescentes

Laércio foi preso em Seabra por Reprodução

A investigação já identificou seis possíveis vítimas, todas elas com idades entre 12 e 17 anos. Ainda segundo o delegado Matheus Oliveira, as adolescentes eram aliciadas para convencer amigas a se relacionar com o investigado

“Foi constatado que o empresário oferecia vantagens materiais aos próprios adolescentes para que convencessem amigas a se relacionarem com ele. Dessa forma, as jovens recrutavam outras garotas. Agora seguimos a linha investigativa de que outros adultos também participavam da rede criminosa, o que será aprofundado nas diligências, inclusive com a perícia nos celulares do homem, onde já identificamos mais indícios”, revelou o delegado titular da Delegacia Territorial de Lençóis, Matheus Oliveira.

A apuração policial apontou que as vítimas eram levadas para pousadas que pertencem ao homem preso, onde ocorriam a maior parte dos abusos. O suspeito, ao descobrir o inquérito policial, deixou a cidade de Lençóis. Mas, ele já estava sendo monitorado pela PC, o que culminou na sua captura.

De acordo com a investigação, os crimes aconteciam há pelo menos dois anos. Todos os envolvidos vão responder por estupro de vulnerável, favorecimento da prostituição de menores e induzimento à fuga.

Tags:

Crime Prisão

