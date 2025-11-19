Acesse sua conta
Recarga gratuita de gás de cozinha começa nesta segunda (24) em dez capitais; veja como vai funcionar

Salvador está entre as cidades contempladas com o início do projeto

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 19:32

Gás de cozinha
Cerca de 1 milhão de famílias vão receber gás de cozinha gratuito nesta etapa Crédito: Joa Souza/ Shutterstock

Começa nesta segunda-feira (24) a implementação do programa de recarga gratuita do botijão de gás de cozinha (GLP 13 kg) para famílias em situação de vulnerabilidade social. Intitulado Gás do Povo, o projeto terá início em dez capitais e Salvador está entre elas. Além da capital baiana, serão contempladas as cidades de Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Belém (PA), Recife (PE), Teresina (PI), Natal (RN), Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP).

Cerca de 1 milhão de famílias vão receber gás de cozinha gratuito nesta etapa, que marca a transição do formato anterior, baseado em pagamento em dinheiro para o sistema de recarga. De acordo com o Governo Federal, essa mudança reduz fraudes e garante que o recurso seja usado para a recarga do botijão utilizado no dia a dia das famílias.

Na terça-feira (18), os ministérios de Minas e Energia e da Fazenda publicaram a Portaria Interministerial MME/MF nº 3 que atualiza, na mesma data base, os preços de referência do gás liquefeito de petróleo (GLP) a serem aplicados no Gás do Povo.

Como vai funcionar e quem tem direito?

A Caixa Econômica Federal será a responsável por operacionalizar o benefício, realizando a distribuição dos vales-recarga, cadastrando as revendedoras participantes e validando os meios de acesso do usuário.

A retirada da recarga de gás vai passar a ser feita diretamente nas revendas credenciadas, sem intermediação de pagamento em dinheiro.

O beneficiário poderá comprovar o direito ao vale por meio do cartão do Bolsa Família, cartão de débito da Caixa ou CPF com código de validação enviado ao celular.

Serão elegíveis as famílias selecionadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda per capita de até meio salário-mínimo e cadastro atualizado há pelo menos 24 meses. Terão prioridade aquelas que já recebem o Bolsa Família.

