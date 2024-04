RISCO À SEGURANÇA

Estabelecimentos são autuados por venda ilegal de gás de cozinha em São Caetano

A Polícia Civil notificou dois postos de revenda de gás de cozinha, no bairro de São Caetano, em Salvador, por venda de forma irregular do produto. Os donos dos pontos poderão ser penalizados com a aplicação de multa, com o valor inicial R$ 20 mil.