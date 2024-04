INVESTIGADO POR HOMICÍDIO

Homem suspeito de tráfico de drogas é preso no interior da Bahia

A prisão ocorreu durante diligência investigativa sobre a morte de Alessandro Soares Santos, vítima de disparos de arma de fogo, na madrugada de domingo (21), na Rua 2, no bairro Durvalina Andrade. A motivação do crime tem relação com disputas por territórios no tráfico de drogas.