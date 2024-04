POLÍCIA

Três homens suspeitos de tráfico de drogas são presos em Apuarema

Armas, munições, drogas e outros itens foram encontrados com os criminosos

Três homens suspeitos de tráfico de drogas foram presos durante operação conjunta das Polícias Civil e Militar, deflagrada nesta sexta-feira (19), no município de Apuarema, no centro sul do estado. Armas e drogas foram apreendidas.