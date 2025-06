POLÍCIA

Dupla é presa por suspeita de tentar extorquir R$ 30 mil de casal na Bahia

Homens têm 43 e 50 anos e foram presos em flagrante; um deles é cunhado de uma das vítimas

Dois homens, de 43 e 50 anos, foram presos em flagrante nesta sexta-feira (13) por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Vitória da Conquista, pelo crime de extorsão. As vítimas - um casal - procuraram a unidade após receberem ameaças por meio de vídeos, áudios e ligações anônimas, nas quais os suspeitos exigiam o pagamento de R$ 30 mil para cessar as intimidações. >

De acordo com a investigação, os autores filmaram o casal em seu local de trabalho e enviaram os registros acompanhados de mensagens com ameaças à integridade física de familiares, incluindo fotos dos filhos menores de idade e informações residenciais. Com base em imagens coletadas no comércio local, os investigadores identificaram a motocicleta usada nas gravações e, a partir da placa, chegaram aos suspeitos.>