CRIMINALIDADE NA CAPITAL

Suspeito de tráfico é morto em troca de tiros com a PM em Plataforma

Um homem foi morto na noite desta segunda-feira (15) no bairro de Plataforma, na capital baiana. Segundo informações da Polícia Civil, a morte aconteceu após confronto com uma guarnição da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) do Lobato.