VIOLÊNCIA

Homem é morto a tiros em tentativa de assalto na Suburbana

Samu esteve no local, mas a morte foi constatada

Um homem foi morto a tiros na tarde do sábado (13), na Avenida Afrânio Peixoto, mais conhecida Suburbana, em Coutos. Segundo as primeiras informações, o homem foi baleado durante uma tentativa de assalto.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 18ª Companhia Independente (CIPM) foi até o local e já encontrou o homem caído no chão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada para dar socorro à vítima, mas o homem teve a morte confirmada ainda no local.