Homem é preso em flagrante após gastar R$ 15 mil em açougue

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar após realizar compras em um açougue de São Carlos, interior de São Paulo. A prisão aconteceu na quarta-feira passada, dia 17, quando o proprietário do estabelecimento acionou a polícia por desconfiar dos valores e volume de compras do então cliente.

O suspeito vinha realizando compras em altos valores no local por meio da internet com pagamentos via Pix.