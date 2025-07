RIO GRANDE DO SUL

Bombeiros preparam rapel para resgatar menina que caiu em cânion

Vítima tem autismo e foi localizada a cerca de 70 metros da queda



Tharsila Prates

Agência Brasil

Publicado em 10 de julho de 2025 às 22:57

Cânion da Serra Geral no Rio Grande do Sul Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros

A criança de 11 anos que caiu do mirante do cânion Fortaleza, na cidade de Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, foi localizada, e o resgate acontecerá nas próximas horas. De acordo com os bombeiros, a vítima foi encontrada por drone com câmera térmica e seu estado de saúde ainda não foi divulgado. Ela estava com a família quando caiu por volta das 13h desta quinta-feira (10). Depois das 21h, os bombeiros montaram o sistema de rapel para descida, que começou por volta das 22h.>

Segundo o prefeito de Cambará do Sul, Schamberlan Silvestre, a criança, que tem autismo, estava acompanhada dos pais e de dois irmãos. A família foi para um banco para fazer um lanche, quando ela correu e caiu. O pai foi atrás da criança, mas não conseguiu impedir a queda.>

Ela teria sido localizada a 70 metros do local da queda. A família da menina é de Curitiba (PR) e estava a passeio de férias no Rio Grande do Sul. Na quarta-feira (9), a família havia visitado o Cânion Itaimbezinho, também em Cambará do Sul.>

Bombeiros chegam ao local da queda Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros