JOVENS ÍNDIGO

Em parceria com Insper, Fundação lança curso para juventude com foco em gestões pública e política

Segunda edição do Jovens Índigo vai destinar mais vagas a mulheres e povos originários de baixa renda

Numa parceria inédita com o Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), umas das mais renomadas instituições de graduação, pós-graduação e educação executiva do país, a Fundação Índigo lança nesta quinta-feira (17), em São Paulo, a segunda edição do curso de formação “Jovens Índigo”. A Fundação vai ofertar 180 vagas para pessoas entre 18 e 35 anos de idade, sendo 50 por cento para mulheres e 30 por cento para negros, quilombolas e indígenas. >

Os candidatos selecionados serão contemplados com bolsa integral para o curso de liderança, com foco em gestão pública e gestão política. O processo de seleção vai priorizar os filiados ao União Brasil, mas as vagas remanescentes serão abertas ao público em geral. O Insper vai aferir, entre outros critérios, o nível de escolaridade (graduação ou cursando), com preferência para quem tiver renda de até dois salários mínimos. >