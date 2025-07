BENEFÍCIO

Gás de cozinha gratuito beneficiará 17 milhões de famílias; saiba quem tem direito

Novo desenho do vale-gás para famílias de baixa renda acontecerá no dia 5 de agosto

Millena Marques

Publicado em 25 de julho de 2025 às 09:18

Gás de cozinha Crédito: Joa Souza/Shutterstock

O lançamento do novo desenho do vale-gás para famílias de baixa renda acontecerá no dia 5 de agosto. A informação foi confirmada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, nesta quinta-feira (25). O projeto tem a meta de beneficiar 17 milhões de famílias brasileiras. >

Pelo desenho, a Caixa, já operadora do programa, liquidará diretamente o pagamento com os revendedores. A ideia é evitar novos intermediários; caso contrário, haveria aumento de custos do programa.>

Como funcionará?>

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) credenciará revendedoras que quiserem participar do programa, e elas venderão os botijões aos cidadãos participantes. A agência também vai definir um preço máximo para o botijão, de acordo com o valor médio.>

Para que o beneficiário consiga realizar a compra, a Caixa Econômica Federal vai criar um aplicativo especialmente para isso. O beneficiário terá que instalar o aplicativo e ir até as revendas que aceitarem participar do programa. O pagamento será feito por meio do aplicativo. Assim, o recurso poderá ser utilizado somente para a compra do botijão.>