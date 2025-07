FALHA NA JUSTIÇA

Homem é absolvido por duplo homicídio após 13 anos de prisão injusta

Condenação de 50 anos foi anulada em março

A acusação afirmava que ele teria contribuído para que as vítimas permanecessem no local do crime. No entanto, não havia provas concretas, uma vez que a condenação se baseou apenas em suposições.>